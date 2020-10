Amici 20 possibile addio alla Peparini | Chi prenderà il suo posto?

Come di consueto sta per arrivare una nuova edizione di Amici 20, che però potrebbe dover dire addio alla professoressa di ballo Veronica Peparini. Molte indiscrezioni stanno girando dettate dal fatto che presto dovrebbe arrivare la data ufficiale dell’inizio del programma.

Anche quest’anno la scuola riaprirà le porte ai ragazzi e alle ragazze, che dovranno dimostrare di avere un talento dentro di sé attraverso la danza o il canto. Abbiamo visto moltissimi giovani uscire e costruirsi una brillante carriera come artista musicale, basti guardare Emma Marrone o Alessandra Amoroso. In seguito, potrete leggere alcune indiscrezioni.

Amici 20 possibile addio alla Peparini

Per ora non c’è niente di davvero ufficiale o che sia uscito direttamente dalla pagina Instagram del programma. Sembrerebbe però, che la data di inizio della nuova edizione di Amici sia prevista tra un lasso di tempo ben definito, certo poiché è stato confermato da Publitalia. I giorni in questione potrebbe variano dal 15 fino al 28 di Novembre, ma per ora non ci è dovuto sapere qualcosa in più.

Per quanto riguarda il canale dove potremo vedere il daytime del programma la situazione è cambiata. In quanto non lo potremo vedere più su Real time, come è sempre stato, ma piuttosto gli verrà dato spazio su Italia 1. Così da poter seguire i vari percorsi dei talenti che riusciranno a convincere i professori a farli rimanere, per arrivare fino all’ambito serale. Tanto desiderato e tanto difficile da raggiungere visto la varietà di ragazzi e ragazze pieni di ambizioni e attitudini che si sfideranno determinati a conquistare la felpa verde. Per quanto riguarda i professori potremo sentire l’assenza di una davvero amata.

Chi prenderà il suo posto?

Anche il tema ‘professori’ è molto discusso, ci sono molti nomi che girano e sembrerebbero prendere il posto nella cattedra dello studio di Amici. Ma niente sembra essere davvero confermato tranne la presenza di due personaggi che sono ormai la colonna portante del programma: Alessandra Celentano per la categoria ballo e Rudy Zerbi per la categoria canto.

Amicii_news, una pagina Instagram di cui si capisce sicuramente l’argomento di cui tratta, ha affermato che nella scuola stia girando questa notizia in cui Veronica Peparini sembrerebbe non essere presente come maestra. Al suo posto potrebbe prendere il suo posto Elena D’Amario, la ballerina professionista. Tutto questo è ancora tutto da vedere, ma sicuramente i cambiamenti non saranno pochi a causa anche delle varie norme igienico sanitarie di cui bisognerà tenere conto. Infatti, molto discusso è anche la possibilità o non, di poter far assistere anche un certo numero di spettatori sempre se l’emergenza Covid-19 potrà permetterlo.