Anticipazioni Una vita – 25 ottobre – Emilio sul piede di guerra

Una vita ci regala una nuova puntata nel primo pomeriggio del 25 ottobre 2020. Questa volta sarà Emilio a finire sotto ai riflettori della soap iberica. Per quale motivo? Naturalmente per il suo fidanzamento con Angelines, che non può più sopportare.

Da quando la giovane è arrivata ad Acacias, Emilio è sempre più teso e preoccupato. Nel suo cuore c’è un’altra ragazza e sembra proprio deciso a compiere un passo importante. Le anticipazioni di Una vita ci rivelano che Emilio darà il ben servito alla fidanzata.

Dove siamo rimasti

Nella precedente puntata di Una vita, Felipe finisce ancora una volta nel mirino di Genoveva e Ursula. Le due donne fanno sempre più paura e da brave alleate, hanno in mente di mettere in ginocchio l’intero quartiere. La moglie di Bryce ha proprio il dente avvelenato: ha ucciso il consorte solo per vivere la sua pagina d’amore con Felipe. Salvo poi scoprire che in realtà l’avvocato è innamorato di Marcia. Punzecchiata dalla Dicenta, Genoveva deciderà di accanirsi ancora una volta sul vedovo. Intanto, Ramon organizza una cena romantica per comunicare a Carmen dove verranno celebrate le loro nozze.

Anticipazioni Una vita – 25 ottobre 2020

Nella nuova puntata, Una vita continua ad occuparsi di Emilio. Il ragazzo è sempre più in difficoltà a causa della presenza di Angelinas, la giovane che gli è stata promessa in moglie. Un triste destino che Emilio però non intende seguire e che lo spingerà a prendere una forte decisione. Il giovane infatti ha scelto di stare con Cinta, anche se a causa dell’arrivo della fidanzata ha dovuto metterla da parte.

Distrutto ormai dalla sofferenza, Emilio ha scelto di dare il ben servito ad Angelinas. Le comunicherà così di aver deciso di interrompere il loro fidanzamento. Quale sarà la reazione della ragazza? Qualcosa ci dice che non accetterà di essere la seconda scelta e di vedere la rivale al fianco dell’uomo che ama.