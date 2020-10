Aurora Tropea a Uomini e Donne si sente sempre più incompresa per via degli attacchi che Gianni Sperti continua a lanciargli tutte le volte che si trova al centro dello studio. Sono ormai diversi mesi che, la dama del parterre femminile cerca in ogni modo di arginare le offese e le critiche nei suoi confronti.

Sempre più spesso, infatti, Aurora si dimostra una vera e propria vitta degli atteggiamenti molto critiche le Gianni Sperti e Tina Cipollari le riservano in puntata. La dama però, spiega al magazine di Uomini e Donne di non sentirsi capita ma soprattutto di non nutrire nessuna gelosia nei confronti di Gemma Galgani. Quali sono state le sue affermazioni?

Aurora Tropea incompresa da Uomini e Donne

La dama del parterre femminile anche nelle ultime puntate si è ritrovata ancora una volta contro Gianni Sperti per aver cercato di mettere in guardia Maria e Gemma dal comportamento di Biagio. Il suo modo di fare molto pacato e gentile, infatti, ha fin da subito insospettito gli opinionisti che, sembrano non essere d’accordo con qualsiasi cosa Aurora faccia o dica.

Proprio per questo, Aurora Tropea si sente incompresa all’interno di Uomini e Donne e al magazine spiega quello che realmente pensa di tutta la sua situazione nel programma. La dama afferma infatti che: “Io ho cercato fin da subito di mettere in guardia le dame che stanno uscendo con Biagio. Anche se Gianni pensa che io sia gelosa di Gemma, io in realtà quello che ripeto da giorni su Biagio lo faccio proprio per aprire gli occhi alle altre. Lui è un brav’uomo ma fa davvero le stesse cose con tutte ed è palese. Come faccio, poi, a essere gelosa di un uomo con cui io stessa ho deciso di chiudere?”.

La dama contro le parole di Gianni Sperti

Aurora spiega così il suo punto di vista nei confronti di Gianni Sperti e spiega quanto per lei sia difficile sopportare le tantissime offese e critiche all’interno dello studio di Uomini e Donne.

La dama infatti, ha spiegato quello che realmente pensa dell’opinionista: “Credo che Gianni nella mia pacatezza, nel mio voler consigliare le altre, nella mia educazione e nel mio volermi mettere in gioco con i miei tempi e con uomini diversi tra di loro, veda della falsità che in realtà però non mi appartiene”.