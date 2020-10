Daniele Scardina torna ancora una volta alla conquista di Diletta Leotta che sembra non aver mai dimenticato da quando la coppia, ha deciso di prendere due strade completamente diverse. È stata proprio la telecronista a decidere di mettere fine alla loro storia spiegando di volersi dedicare a sé stessa.

Nelle ultime settimane d’estate però, Diletta Leotta sembrava immischiata in un presunto flirt con Zlatan Ibrahimovic con cui ha lavorato per un progetto di fitness. Dopo diverse settimane di gossip però, il tutto è finito nel dimenticatoio grazie anche alla smentita che lei stessa ha voluto dare a tutti i fan che la seguono assiduamente. Durante la puntata di ieri di Ballando con le Stelle però, Daniele Scardina ha lanciato alcune affermazioni che sembrano capire quanto amore nutre ancora nei confronti della showgirl. Quali sono state le sue parole?

Daniele Scardina alla conquista di Diletta Leotta

La puntata di ieri a Ballando con le Stelle è stata esplosiva e piena di adrenalina per Daniele Scardina che, ormai da diverse settimane ha iniziato questa nuova avventura che, avrebbe voluto condividere proprio con la sua compagna Diletta. Nonostante la fine del loro rapporto d’amore, il pugile ha deciso di dedicare ogni ballo proprio per la sua ex fidanzata, pronto ancora una volta a conquistare il suo cuore.

Nella puntata di ieri infatti, Daniele ha così lanciato alcune affermazioni che sembrerebbero confermare ancora una volta il grande amore che prova tutt’ora nei confronti di Diletta Leotta. Il pugile così si lascia andare a grandi parole d’amore che tutti i telespettatori hanno capito fossero indirizzate proprio alla nota showgirl. Un momento davvero emozionate che, ha visto protagonista Daniele Scardina con il cuore in mano, raccontando così sentimenti che non metteva a nudo ormai da diverso tempo.

Il pugile e la dichiarazione alla sua ex fidanzata

Daniele Scardina non si vergogna e a Ballando con le Stelle racconta il suo grandissimo sentimento che ancora lo vede legato a Diletta Leotta. L’ex fidanzato della speaker radiofonica non si è creato nessun timore nel raccontare apertamente su Rai1 quello che, realmente ancora prova per lei.

Il pugile ha così affermato: “Per me l’amore è una cosa bellissima e ci credo. Credo ancora nel mio amore. Cerco sempre di essere riservato, ma l’amore è bello quando lo fai vedere. Quando sei un po’ confuso e non sai, ti tieni tutto dentro. Non so dirti cosa ci sarà, posso solo dire che cosa provo, si vede e si sa. È amore quello che provo”.