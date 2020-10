Ezio Greggo a Domenica In – Frecciata a Barbara d’Urso

Ezio Greggio ha scelto di volare a Domenica In e lasciare per qualche tempo gli studi Mediaset. Il volto noto di Striscia la Notizia è stato accolto nello studio di Mara Venier e ne ha subito approfittato per lanciare una frecciata a Barbara d’Urso.

Ezio Greggio ha sottolineato infatti al suo arrivo: “Mara son qui per te, Barbara d’Urso è sola”. Mentre la Venier se la ride, è facile chiedersi invece che cosa penserà Carmelita di questo ‘sgarro’.

Ezio Greggio a Domenica in parla di Barbara d’Urso

Ezio Greggio è conosciuto per la sua ironia e per le tante risate regalate agli italiani fin dai tempi di Drive In. A distanza di tanti anni da quell’epoca, lo showman continua a far sorridere i telespettatori. Ecco perchè non stupisce che abbia deciso di spuntare nello studio di Domenica In con una delle sue solite battute. Una frase che ha subito suscitato l’attenzione dei social: gli utenti hanno intuito a chi fosse diretta.

Non è la prima volta invece che zia Mara si accaparra qualcuno della rete del Biscione nelle ultime settimane. Nelle precedenti puntate, ha ospitato infatti Maria De Filippi. Le due conduttrici avevano cercato di vedersi anche durante la scorsa edizione, ma a quanto pare qualcuno dei vertici della Rai aveva deciso di dare un rigoroso stop. Per quanto riguarda Greggio invece, c’è da chiedersi se Barbarella deciderà di rispondere a tono oppure no. Per adesso si trova impegnata con il suo Domenica Live: che cosa succederà?