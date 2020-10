Gemma Galgani travolge Biagio di passione tanto che il cavaliere durante la puntata di domani lancerà un’affermazione sorprendente all’interno dello studio di Uomini e Donne. La conoscenza tra la dama e il cavaliere sembra procedere abbastanza bene nonostante le continue discussioni e le intromissioni da parte delle altre due dame che, continuano la frequentazione anch’esse con Biagio.

La puntata che vedremo andare in onda domani su Canale5 però, vedrà un grandissimo colpo di scena soprattutto in merito alle uscite che Gemma e Biagio continuano ad avere fuori da Uomini e Donne. Cosa succederà domani alla dama del parterre femminile?

Gemma Galgani travolge Biagio di passione

La conoscenza tra la dama e Biagio, nata all’inizio come una semplice amicizia si sta facendo sempre più spazio nel cuore di Gemma. La dama infatti, non si immaginava di poter trovare molto interesse nei confronti del cavaliere tanto che, ormai da diverse settimane i due continuano a frequentarsi ininterrottamente. In mezzo alla loro frequentazione però, continuano ad esserci ben altre due dame che stanno affrontando la conoscenza con il cavaliere.

La puntata di Uomini e Donne di domani però, vedrà un grandissimo colpo di scena che sembra portare il rapporto tra Gemma Galgani e il cavaliere a un livello nettamente superiore rispetto alle altre. Gemma Galgani infatti, travolge Biagio di passione tanto che il cavaliere ha dovuto confessare che, dopo l’ennesima uscita insieme ha dovuto farsi una doccia fredda. Cosa è successo durante l’uscita insieme?

La dama conquista Biagio a Uomini e Donne

Gemma Galgani sembra essere riuscita a conquistare il cavaliere grazie al suo fisico ancora molto giovanile. L’uscita insieme infatti, ha portato entrambi a scambiarsi un grandissimo bacio molto passione che, ha scaldato l’animo di Biagio in ogni modo possibile. Proprio per questo il cavaliere ha confessato al centro dello studio il suo bisogno di farsi una grande doccia fredda per non spingersi oltre con la dama.

Un colpo di scena che nessuno di sarebbe mai aspettato da parte della dama che, dopo le tantissime delusioni sembra aver ritrovato la serenità. Così, nonostante le altre dame in mezzo alla loro frequentazione, la dama si sentirà desiderata ma soprattutto sempre più coinvolta da Biagio.