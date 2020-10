I fagiolini si possono congelare crudi? Attenti, la risposta inaspettata

I fagiolini nonostante siano dei legumi, per le loro caratteristiche sono considerati come degli ortaggi. A differenza di altri legumi come i piselli, i fagioli, le fave, i ceci ecc., dei fagiolini non si mangiano solo i semi, ma tutto il baccello. Un’altra differenza tra legumi e fagiolini è la differenza nelle calorie apportate. I fagiolini sono abbastanza poveri di proteine, grassi e carboidrati, questo spiega perché apportano poche calorie rispetto i legumi.

I fagiolini appartengono alla famiglia delle Leguminose. Dal punto di vista botanico i fagiolini sono dei semplici baccelli immaturi del fagiolo. La pianta è annuale, presenta un fusto rampicante, in grado di raggiungere anche i 4 metri di altezza. I fiori sono di colore bianco o violetto. I frutti sono i baccelli contenenti dei piccoli semi. A differenza dei fagioli di cui si mangiano solo i semi, nei fagiolini è commestibile anche il baccello. I fagiolini vanno consumati freschi e sempre previa cottura.

Come prepararli

I fagiolini si possono trovare in commercio freschi, in scatola, sott’olio e anche surgelati. I fagiolini freschi necessitano di un’accurata pulizia, devono essere rimosse entrambe le estremità e poi devono essere lavati in acqua fredda. Dopodiché, vanno cotti, solitamente o vengono bolliti o cotti a vapore e poi conditi a piacimento, ad esempio con olio extravergine d’oliva, limone, aceto, sale. Per quanto riguarda i fagiolini surgelati, invece, sono pronti per essere direttamente cotti in acqua bollente o direttamente in padella. Quelli in scatola ovviamente sono già pronti all’uso. Per renderli più gustosi al massimo possiamo scottarli in padella.

Fattori nutrizionali e proprietà benefiche

I fagiolini contengono un quantitativo decisamente inferiore di proteine, grassi e carboidrati, rispetto agli altri legumi. Contengono, invece, moltissima acqua e molte fibre. Nonostante i macronutrienti siano abbastanza scarsi i microelementi sono abbondanti. I fagiolini, infatti, apportano molte vitamine e sali minerali. Tra i sali minerali il più abbondante è il potassio, mentre tra le vitamine le più abbondanti sono la vitamina A e la vitamina C.

Per quanto riguarda le calorie, 100 grammi di prodotto apportano solo 18 Kcal. Data la scarsità di grassi e carboidrati i fagiolini sono ottimi da introdurre in una dieta ipocalorica.

Essi vantano molte proprietà benefiche, in particolar modo sono un ortaggio molto diuretico e rinfrescante che apporta molti benefici anche all’apparato gastro-intestinale, inoltre, ha un ottimo potere rimineralizzanti dato l’elevato quantitativo di minerali apportati. Data la presenza di fibre, sono ottimi per prevenire e contrastare la stitichezza, e in ultimo possiamo affermare che possono essere tranquillamente mangiati anche da pazienti diabetici in quanto non forniscono elevati quantitativi di glucosio.

I fagiolini si possono congelare crudi? Attenti, la risposta inaspettata

Per conservare i fagiolini correttamente è importante osservare alcuni accorgimenti. Scegliete dei fagiolini verdi freschi e teneri, cercando anche di preferire le varietà prive di filo. Se i fagiolini che avete scelto sono piccoli, potete tranquillamente conservarli interi, mentre se sono più grandi potete dividerli in 3 o 4 parti.

Per conservare i fagiolini al naturale il metodo più adatto è la congelazione: al momento dell’uso, è necessario solo scongelarli. Forse non tutti sanno che è possibile congelare i fagiolini sia da cotti che da crudi. Vediamo ora come procedere.

Come congelare i fagiolini cotti

Il metodo tradizionale prevede una leggera sbollentata preventiva. Iniziate a lavare bene i fagiolini e poi mondateli. Lessateli in abbondante acqua salata giusto il tempo di farli ammorbidire. A cottura ultimata, scolate i fagiolini lessi e trasferiteli su di una teglia o in una pirofila in modo da farli raffreddare. Quando i fagiolini saranno completamente freddi poneteli in sacchetti di plastica per alimenti. Chiudete i sacchetti e ponete in congelatore.

Come congelare i fagiolini da crudi

Immergete i fagiolini interi in una ciotola di acqua fresca con un cucchiaino di bicarbonato. Lasciate in immersione per una decina di minuti, poi scolate e sciacquate. Asciugate bene i fagiolini, privateli delle due estremità e riponeteli negli appositi sacchetti di plastica prima di congelarli. I fagiolini possono essere tenuti in congelatore fino a 12 mesi.