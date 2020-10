Ida Platano ha deciso finalmente di parlare e spiegare cosa è successo dopo la fine della sua storia d’amore con Ida Platano. La ex dama di Uomini e Donne ha infatti deciso di tenere un profilo basso in questi ultimi mesi mostrandosi bisognosa di ricominciare da capo ma soprattutto da sé stessa. Proprio per questo, Ida ha messo da parte la relazione ormai terminata con Riccardo spiegando quanto sia stato difficile riprendersi.

Al magazine di Uomini e Donne Ida Platano racconta il percorso sofferenze che in questi ultimi mesi ha affrontato, confessando di aver toccato il fondo dopo essere rimasta da sola. Un’intervista che nessuno si sarebbe mai aspettato ma che, ha lasciato molto sorpresi tutti i lettori. Quali sono state le sue affermazioni?

Ida Platano seguita da una psicologa

La ex dama del parterre femminile del programma racconta di aver toccato il fondo dopo la chiusura con Riccardo Guarnieri. Ida Platano senza nessuna vergogna racconta anche il difficile percorso intrapreso con una psicologa che, per diversi mesi l’ha seguita per riprendere in mano la sua vita a piccoli passi.

Proprio per questo, Ida ha così spiegato: “Un modo per ritrovare la sicurezza in sé stessi univoco non c’è. A un certo punto, quando capisci che non hai più voglia di fare nulla, né di cucinare né di alzarti dal letto, ti rendi conto che qualcosa non va. Ho toccato il ondo, finche all’improvviso la spinta è arrivata da dentro me stessa e mi sono accorta da sola di dover chiedere aiuto”.

Ex dama di Uomini e Donne chiede aiuto

Ida Platano ha così confessato i lunghi mesi di buio che ha dovuto affrontare, scegliendo così di rivolgersi a una psicologa che potesse seguirla nel suo cammino verso la rinascita. La dama spiega così: “Ho deciso di farmi seguire da una psicologa ed è anche grazie a lei se sono riuscita a raggiungere tante consapevolezze. Sto seguendo una terapia basata sul metodo dei livelli, l’MdL”.

Nonostante le difficoltà iniziali sembra che Ida Platano stia pian piano riprendendo la sua vita, riuscendo così a mettere da parte la sofferenza e riponendo tutta l’attenzione su sé stessa e sulla sua famiglia. Ida chiudendo così questo capitolo importante della sua vita ha spiegato: “Oggi mi arricchisce molto questo tipo di terapia, ma ogni persona è a sé. Sicuramente farsi aiutare fa bene a tutti e non è un segno di debolezza o malattia”.