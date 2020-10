Live non è la d’Urso – Anticipazioni 25 ottobre – Gli ospiti

Live non è la d’Urso ci regala una nuova puntata nel prime time di Canale 5 del 25 ottobre 2020. Barbara d’Urso accoglierà in studio diversi ospiti, che come sempre si avvicenderanno fra sedie e sfere. Chi ci sarà?

Le anticipazioni di Live non è la d’Urso ci parlano delle emergenze sanitarie. Alla luce delle nuove restrizioni, il programma cambierà lo studio e aumenterà le distanze fra i vari ospiti. Fra questi troveremo Gina Lollobrigida, una delle ultime dive italiane.

Live non è la d’Urso – Anticipazioni e ospiti 25 ottobre 2020

A Live non è la d’Urso si respira aria di novità. Non solo per i cambiamenti avvenuti nello studio Mediaset, ma anche per la prima tematica affrontata nei salotti. Spazio alla politica e alle misure di contenimento annunciate da Giuseppe Conte nelle ultime ore. Coprifuoco e chiusure che spingono gli italiani ad avere ancora paura di un possibile e secondo lockdown. In studio troveremo anche Rita Dalla Chiesa, pronta a raccontarsi e a dire qualcosa di più su questa seconda pagina divita.

Le anticipazioni di Live non è la d’Urso ci annunciano anche l’arrivo di Morgan, cantautore fra i più contestati degli ultimi decenni. Appena pochi giorni fa, il rapper Diablo Baby ha deciso di prendere le difese della fidanzata Jessica Mazzoli e accusare l’artista di essere uno stalker. Un’accusa che non ha visto Morgan stare in silenzio: ha deciso di rispondere sui social, come è solito fare. Secondo il rapper infatti, Marco Castoldi avrebbe inviato “Messaggi sconci e richieste inappropriate a Jessica”. Morgan invece ha una visione diversa della situazione: “Molti uomini gentili, romantici ed innocenti” sarebbero in realtà vittime di “donne crudeli, misantrope e spregiudicate”.