Mara Venier in lacrime – L’amicizia con Gianni Dei

Mara Venier non è riuscita a trattenere le lacrime nella puntata di Domenica In di oggi. La nota conduttrice ha ricordato il caro amico Gianni Dei, per via di un omaggio video trasmesso nel programma.

Mara Venier e Gianni Dei erano molto legati e la scomparsa del grande attore continua a suscitarle le lacrime. Un vero e proprio fratello: ecco cosa ha detto di lui sui social di recente.

Mara Venier in lacrime a Domenica In

Più di 35 anni insieme: Mara Venier e Gianni Dei hanno creato un rapporto che va al di là della semplice amicizia. Per la presentatrice è stato un duro colpo fare i conti con la scomparsa dell’attore, anche se ha scelto di fare il triste annuncio sui suoi social. All’epoca, Mara aveva raccontato ai fan di come il suo cuore si sia distrutto per via di questo dolore. Una sofferenza sconvolgente che è ritornato a farsi sentire in occasione del compleanno di Dei. A distanza di pochi giorni, zia Mara ha deciso di riprendere l’argomento a Domenica In.m PDT

https://www.instagram.com/p/CGhFosyHqiV/

Le lacrime sono comparse presto sul suo vuolto e poi ha deciso di inviare un bacio all’amico scomparso. Il pubblico è rimasto in silenzio ad osservarla condividere anche questa pagina drammatica, mentre sui social in molti hanno espresso la loro vicinanza. “Gianni mio come farò senza di te”, aveva scritto su Instagram, “sei stato tutto pe rme, amico, fratello, complice. Come farò dopo 35 anni di fratellanza, come farò? Il mio cuore è spezzato, riposa in pace amore mio”. Si unisce al coro anche Pamela Prati, che ha deciso di lasciare un commento: “Che dispiacere”. Altri come Pat Pellegrino hanno espresso la loro incredulità: “Mio Dio quanto mi spiace Mara, ma questa è davvero una pessima notizia. Lui ti adorava”.