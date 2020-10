Marco Bocci a Domenica In – “La mia vita è la mia famiglia”

Marco Bocci interviene a Domenica In e regala ai fan una bella pagina di intimità. L’attore infatti ha deciso di raccontarsi a tutto tondo, a partire dall’amore per Laura Chiatti e il resto della famiglia.

Marco Bocci infatti mette al primo posto i suoi affetti: sono loro ad avere la priorità, persino sul suo lavoro. I due fanno lo stesso mestiere e a quanto sembra non hanno alcuna difficoltà nel condividere anche questo spazio di vita.

Marco Bocci a Domenica in parla di Laura Chiatti e…

Marco Bocci ha occhi solo per la Chiatti, per i figli e per la famiglia. L’amore al primo posto quindi e non il lavoro, nonostante l’attore sia più che affermato nel suo settore. La padrona di casa poi ha voluto indagare di più e ha chiesto all’artista come riesca a gestire il rapporto con Laura, visto che entrambi fanno lo stesso lavoro. “Più semplice di quello che si possa pensare”, ha detto, “ci siamo sempre organizzati. Ora siamo nella trappola che lavoriamo nello stesso momento”.

Impossibile per la Chiatti non apparire in video per parlare con il marito. “Nella vita bisogna fare tre cose”, ha sottolineato, “fare un figlio, scrivere un libro, piantare un albero”. Parole profonde che però nascondono anche un retroscena. Marco Bocci infatti ha rivelato che la moglie lo sostiene nella sua impresa da scrittore in due modi. Da un lato ci sono i video in cui manifesta tutto il suo supporto. Dall’altro una vena di ironia: “Ogni volta che mi vede scrivere mi dice ‘Ma chi vuoi che interessi quello che stai scrivendo?’. Nel mio passato comunque ne ho piantati di alberi, è facile in Umbria piantare un albero”. Bocci poi ha rivelato il cuore del suo libro: “Prende spunto dal tragitto Roma-Marsciano”.