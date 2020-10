Nicola Mazzitelli contro il governo

Nicola Mazzitelli si mostra al veleno contro il Governo e il nuovo Dpcm che prevede la chiusura anticipata di tutte le attività di ristorazione alle ore 18h. Il cavaliere di Uomini e Donne si mostra all’interno delle sue storie Instagram molto arrabbiato e si scaglia contro Conte ma anche contro chi, fino ad ora ha appoggiato le sue idee.

La crisi che sta dilaniando l’Italia coinvolge sempre di più il settore della ristorazione e di conseguenza anche la gelateria di Nicola Mazzitelli. Proprio per questo, il cavaliere senza nessun freno lancia accuse e critiche mostrandosi completamente fuori di sé. Quali sono state le sue affermazioni?

Nicola Mazzitelli al veleno contro il Governo

Con l’aumento dei positivi e la crescita dei contagi, il Governo sta cercando di trovare delle soluzioni che possano allontanarci ad un nuovo lockdown, cosa che distruggerebbe in modo definitivo l’economia della penisola. Così Conte, ha firmato l’ennesimo decreto a distanza di pochi giorni in cui si vedono coinvolte tutti gli ambienti che fanno parte del settore della ristorazione: bar, ristoranti, gelaterie ecc. Tra coprifuoco e orari di apertura e chiusura restrittivi molti italiani si sono trovati a dover affrontare una disastrosa dinamica finanziaria.

Tra la linea di pensiero di chi manifesta, vi è anche quello di Nicola, il cavaliere di Uomini e Donne, che da tempo gestisce una famosa gelateria chiamata La Romana. Ciò di cui si preoccupa è la modalità in cui dovrà pagare i suoi dipendenti, le tasse e le varie bollette, visto l’orario di chiusura anticipato. Preoccupato per il futuro del suo locale e dei suoi quattro dipendenti, si scaglia contro Conte e menziona anche Fedez e Chiara Ferragni, contattati poco tempo fa dal presidente per mandare il messaggio di mettere le mascherine. Sentiamo quali sono state le sue affermazioni.

Furia incontrollata fuori Uomini e Donne

Avvelenato posta delle storie in cui si sfoga usando un linguaggio abbastanza colorato, ma giustificato dalla preoccupazione per i nuovi decreti:” Adesso grandissimo figlio di putt**na che già te l’avevo detto ieri. Vieni tu a pagare i dipendenti della gelateria, a pagare l’affitto che alle 18 devo chiudere, mo vieni tu grandissimo testa di ca**o emerita. Le teste di ca**o come te, se invece li fai stare seduti e i gestori dei locali controllano la situazione tutto questo non avviene, capisci? O cosa facciamo la pioggia di fuoco della putt**na di tua madre?! Ho proprio il ca**o girato guarda, è meglio che mi levate il telefono stamattina. Testa di ca**o adesso come facciamo? Dimmelo tu, lasciamo i ragazzi a casa che devono pagare la loro macchina, i loro affitti, le loro case, noi che dobbiamo pagare le tasse eh?!”

È un fiume in tempesta:” Cosa facciamo adesso? Mo spiegami i quattro dipendenti che io ho a tempo indeterminato questa settimana che tu chiudi io devo pagarmi per forza. Li paghi tu? I contributi li versi tu di questa settimana? L’affitto di questa settimana lo paghi tu? Cioè tu ti svegli la mattina chiudi perché sei incapace di gestire la situazione. Che a gennaio dicevi ‘ è tutto sotto controllo ’, adesso tu hai perso il controllo della macchina e i danni dell’incidente lo devo pagare io? Così funziona? Io devo stare zitto e tranquillo perché se dico le parolacce qualcuno può anche dire ‘ non dire parolacce ‘? Ma te ne ho dette anche poche, quello che è successo a Napoli dovrebbe farlo tutta l’Italia sotto casa tua, perché è questo quello che ti meriti. Non hai ascoltato nessuno, capito?”

Continua arrabbiato:” Ti ricordo che io sto pagando un finanziamento che ci avete fatto fare, i debiti che avete creato voi. Ti dovresti vergognare come uomo e come persona, tanto tu quei trecento mila euro li prendi tu e quel ‘leccasedere’ che hai di fianco”. Poi menziona anche Fedez e Chiara Ferragni:” Caro Fedez e cara Chiara Ferragni che io vi stimo anche. Perché non lo fate adesso un post tutti e due e dite che non si fa che dobbiamo chiudere. Mettiti nei panni di chi guadagna mille euro al mese, con tutto il rispetto dei vostri soldi sicuramente saranno guadagnati. Ma perché non lo dite adesso e vi mettete nei panni, visto che voi fate aiuto negli ospedali ecc… che non è giusto che le persone debbano essere rinchiuse dentro casa per la seconda volta? Mettici la faccia adesso Fedez. Chiara Ferragni parla adesso”.