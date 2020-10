Nuovo DPCM, tutti i dettagli. Conte: “Dobbiamo proteggere salute ed economia”

Il nuovo DPCM è stato ufficializzato stamattina, dopo averlo stilato durante la notte, presentando nella sua versione finale modifiche importanti anche se non sono state confermate tutte le indiscrezioni.

Dettagli DPCM

Nel testo integrale si nota come sia stato attuato una sorta di mini lockdown, probabilmente dietro spinta decisa da parte delle regioni che hanno chiesto misure più restrittive ma non totalizzanti, proprio per evitare un secondo lockdown che avrebbe effetti ancora peggiori sull’economia. Le misure avranno effetto da domani lunedì 26 ottobre ed avranno durata fino al 24 novembre.

Spicca la chiusura per bar, ristoranti e gelaterie alle 18 che potranno tuttavia restare aperti domenica e nelle festività, nel dettaglio, come riporta il testo ufficiale è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico” e nella fascia oraria concessa è permesso un massimo di 4 persone al tavolo. Per gli esercizi che hanno subito questa importante limitazione il governo ha pronto un piano di aiuto da 1,5-2 miliardi.

Si fermano anche cinema, teatri, casinò, sale scommesse- Stop a palestre, piscine, centri benessere e centri termali e sospese anche le feste dopo i matrimoni, caldamente consigliato lo smart working ove possibile.

I centri commerciali resteranno aperti nel weekend e la Didattica a distanza per le scuole superiori è prevista almeno al 75 per cento: con questa aggiunta le Regioni potranno anche estenderla al 100 per cento come hanno richiesto con insistenza. Si potranno ancora svolgere i concorsi pubblici e privati e c’è apertura ad una stretta anche sui trasporti con decreto però del ministro competente. Altra precisazione: nella nuova versione del Dpcm non c’è la chiusura dei confini regionali.

Le parole di Conte

Nel corso della conferenza stampa delle 13.00, il Premier Giuseppe Conte ha di fatto ufficializzato il nuovo DPCM con queste parole: “L’obiettivo chiaro del governo è tenere sotto controllo la curva epidemiologica per gestire la pandemia senza rimanerne sopraffatti. L’indice Rt del contagio ha raggiunto la soglia critica di 1.5. Dobbiamo fare il possibile per proteggere insieme salute ed economia. L’Italia è un grande paese, lo ha dimostrato la scorsa primavera. Ce l’abbiamo fatta allora e ce la faremo anche adesso. Un paese che è grande una volta deve essere grande sempre”. Escluso un lockdown totale come quello della scorsa primavera.