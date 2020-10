Orietta Berti ‘ricambia il favore’ e va a Domenica Live – “Canto per mio padre”

Orietta Berti è uno dei volti più noti di mamma Rai, ma a quanto pare ha deciso di passare all’altra ‘sponda’. Mentre Mara Venier ospite Ezio Greggio nel suo Domenica In, Barbara d’Urso segna un goal contro la rivale e accoglie l’Usignolo di Cavriago nella sua Domenica Live.

Orietta Berti racconta alcuni aspetti della sua vita privata durante l’intervista: dal padre e dai suoi sacrifici per sostenere la famiglia, fino alla sua carriera e alla famiglia creata con il suo grande amore Osvaldo.

Orietta Berti parla del padre a Domenica Live – Le sue parole

“Ho voluto cercare di fargli un grande regalo”, dice, “ho cominciato ad andare al concorso di Voci Nuove e lui mi ha mandato in giuria Giorgio Calabrese. Come ha sentito che cantavo Il cielo in una stanza, mi ha detto subito di volermi portare a Milano a fare dei provini”. Il padre di Orietta Berti, Mafaldo, è scomparso quando l’artista era molto giovane e in modo tragico. L’uomo infatti ha avuto un brutto incidente con il suo mezzo e non è riuscito a sopravvivere. Orietta quindi si è rimboccata le maniche e grazie alla sua ugola d’oro si è fatta notare dai discografici.

Nel corso della sua carriera, la Berti è riuscita a baciare George Clooney. Non si tratta di un tradimento fatto alle spalle dell’amato marito Osvaldo, ma di un siparietto avvenuto diversi anni fa durante la consegna dei premi televisivi. “Per me è meglio Osvaldo, ma lui è bellissimo”, ha detto all’epoca. 55 anni d’amore per la coppia e tanta felicità. Ancora oggi sono innamoratissimi, fin da quell’incontro avvenuto a metà anni Sessanta. Per Orietta Berti è impossibile non ricordare quel giorno: durante il suo matrimonio sono intervenute anche le telecamere di Telemontecarlo.