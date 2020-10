Oroscopo Branko – domani lunedì 26 ottobre 2020 – Anticipazioni per tutti i segni

By

Ecco le anticipazioni dell’oroscopo di Branko per domani lunedì 26 ottobre 2020. Stiamo per iniziare una nuova e settimana: quali sorprese riserverà ai segni zodiacali? Se vuoi scoprirlo, leggi l’anteprima tratta dall’oroscopo di Branko per domani, dedicata a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani lunedì 26 ottobre 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come prevede l’oroscopo di Branko domani l’Ariete sarà colto alla sprovvista da un brutto ricordo, il Toro sarà in mezzo al guado. I Gemelli dovranno smettere di fumare, il Cancro potrebbe fare un viaggio all’estero.

Previsioni Branko domani lunedì 26 ottobre 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Domani il Leone dovrà fare attenzione alle finanze, la Vergine s’imbatterà in un ex socio. Qualche Bilancia potrebbe accusare un piccolo disturbo fisico dovuto allo stress accumulato, lo Scorpione proverà una forte attrazione per qualcuno.

Oroscopo domani lunedì 26 ottobre 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko domani il Sagittario potrebbe discutere con i figli adolescenti, risultati soddisfacenti sul lavoro per il Capricorno. L’Acquario sarà impegnato in banca, mentre i Pesci saranno particolarmente gentili e sicuri nei rapporti con gli altri.

