Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 26 ottobre 2020 – Previsioni per Sagittario, Capriconro, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 26 ottobre 2020. Ci lasciamo il weekend alle spalle e ci prepariamo a vivere l’ultima settimana di ottobre. Come partirà? Giornate di importanti riscontri per il Sagittario, il Capricorno potrebbe avere qualche difficoltà in amore. L’Acquario incapperà in un ritardo o contrattempo sul lavoro, mentre i Pesci potrebbero fare nuovi, interessanti incontri. Se vuoi entrare nel dettaglio, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto agli ultimi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 26 ottobre 2020: Sagittario

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata di importanti riscontri. Sei protetto da una serie di pianeti veloci e se comincerai una storia in questo momento avria ottime possibilità di portarla avanti! Chi è single da molto tempo dovrebbe mettersi in gioco. Favoriti i rapporti con l’Ariete e il Leone, mentre con la Vergine e i Gemelli potrebbero nascere dei contrasti.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 26 ottobre 2020: Capricorno

Domani e nei prossimi giorni potrebbero nascere delle difficoltà in amore. C’è chi metterà in discussione il proprio rapporto, anche se di lungo corso, e chi dovrà affrontare una vecchia ruggine. Le storie nuove, invece, saranno protette da pianeti importanti. Dovrai avere particolare pazienza con l’Ariete e il Cancro ed evitare le discussioni, mentre la Bilancia potrebbe provocarti qualche problema.

Oroscopo domani lunedì 26 ottobre 2020: Acquario

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani potrebbero riemergere dei problemi o dei ritardi sul lavoro. In amore invece una nuova relazione potrebbe andare molto lontano, se tu non la ostacolerai, per dare retta alla tua parte più incontentabile. Particolarmente favoriti i rapporti con il Sagittario, meno quelli con il Leone!

Oroscopo domani lunedì 26 ottobre 2020: Pesci

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani e nei prossimi giorni saranno favoriti i nuovi incontri. Le storie che partiranno in questo periodo, nasceranno sotto i migliori auspici. Tutto ciò a cui ti dedicherai ora sarà sostenuto da buone stelle, inoltre novembre ti permetterà di fare molte cose in più. Intriganti le conoscenze con un Ariete, un Cancro o uno Scorpione.