PAGELLE FIORENTINA UDINESE Top e Flop della partita

Gara delicata quella andata in scena tra Fiorentina e Udinese: i padroni di casa conquistano un’importantissima vittoria contru una buona Udinese.

Top Fiorentina

Castrovilli: Autentico mattatore della serata, il talento viola segna una doppietta che stende l’Udinese, e la sua prestazione al di là delle reti è di altissimo livello. La Fiorentina non può fare a meno di lui.

Dragowski: Ottima prestazione del portiere polacco che in più di un’occasione toglie le castagne dal fuoco e permette ai suoi di conquistare i 3 punti.

Flop Fiorentina

Vlahovic: Ancora una prestazione non esaltante per il giovane centravanti che viene sostituito da Kouamé che in verità non fa molto meglio.

Caceres: Il meno sicuro del terzetto difensivo, l’ex Juventus soffre molto le folate offensive dei friulani.

Top Udinese

Okaka: Lotta, corre e segna una doppietta, ma non è sufficiente a portare a casa punti, nonostante la prova generosa e di qualità.

De Paul: Il migliore per qualità tecnica dei suoi, l’argentino continua ad essere la luce del centrocampo bianconero.

Flop Udinese

De Maio: Negativa la prova del centrale ex Genoa che non riesce mai a contenere gli avversari con decisione.

Lasagna: A differenza del partner d’attacco Okaka, la sua prova è molto negativa, risultando praticamente impalpabile.