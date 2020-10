Ricetta cheesecake alla zucca: ingredienti, preparazione e consigli

Qualsiasi sia la sua forma e varietà, la zucca è decisamente l’ortaggio simbolo dell’autunno. Grazie alla polpa dolce e vellutata, si presta molto bene alla realizzazione di dolci come muffin, rotoli, torte e anche cheesecake. Stamattina vediamo come si prepara la cheesecake alla zucca.

Cheesecake alla zucca – Ingredienti

Ingredienti per la base (per uno stampo di 18 cm di diametro)

Biscotti Digestive 200 g

Cioccolato fondente 100 g

Per la zucca:

Zucca (da pulire) 650 g

Cannella in stecche 2

Rosmarino 2 rametti

Cardamomo 4

Per la crema:

Ricotta vaccina 350 g

Panna fresca liquida 140 g

Zucchero a velo 80 g

Gelatina in fogli 8 g

Cannella in polvere ¼ cucchiaino

Per decorare:

Panna fresca liquida 200 g

Cioccolato fondente in scaglie 20 g

Zucchero a velo 15 g

Cheesecake alla zucca – Preparazione

Per realizzare la cheesecake alla zucca, per prima cosa tagliate la zucca a fette, eliminate la buccia e riducete la polpa a piccoli cubetti: in tutto vi serviranno 450 g di zucca pulita.

Riempite una vaporiera con l’acqua, aggiungete le stecche di cannella, i rametti di rosmarino e i semi di cardamomo e portate a bollore. Versate la zucca nel cestello, coprite con il coperchio e cuocete a vapore per circa 20 minuti o fin quando non risulterà ben cotta.

Nel frattempo preparate la base: tritate il cioccolato fondente al coltello e scioglietelo nel microonde o a bagnomaria, poi mettete i biscotti in un mixer e frullate per ridurli in polvere.

Aggiungete il cioccolato fuso alla polvere di biscotti e mescolate con una spatola per amalgamare bene il composto. Ora posizionate un cerchio del diametro di 18 cm su una leccarda foderata con carta forno e rivestite i lati possibilmente con un foglio di acetato, in modo che risulti più facile da sformare.

Distribuite il composto di biscotti all’interno del cerchio e compattate bene con il dorso di un cucchiaio, poi lasciate rassodare la base in frigorifero per 20-30 minuti.

Nel frattempo mettete i fogli di gelatina in ammollo in acqua fredda per circa 10 minuti. Quando la zucca sarà cotta, versatela in un mixer e frullate per ridurla in purea, poi lasciatela intiepidire.

A questo punto scaldate 40 g di panna in un pentolino, togliete dal fuoco e aggiungete la gelatina ben strizzata. Mescolate con una frusta per scioglierla completamente e lasciate intiepidire. Mettete la ricotta in una ciotola capiente e aggiungete la cannella.

Lavorate la ricotta con le fruste elettriche aggiungendo lo zucchero a velo e i restanti 100 g di panna liquida, poi versate anche la panna in cui avete sciolto la gelatina.

Infine unite la purea di zucca e mescolate con una spatola fino ad ottenere un composto omogeneo. Prendete la base dal frigorifero e versate la crema di zucca all’interno dello stampo.

Livellate la superficie e lasciate rassodare in frigorifero per almeno 4-6 ore. Trascorso il tempo di raffreddamento potete dedicarvi alla decorazione: montate la panna con lo zucchero a velo e trasferite la panna montata in un sac-à-poche.

Adagiate la cheesecake rassodata su un piatto da portata aiutandovi con la carta forno, poi rimuovete delicatamente l’anello e il foglio di acetato. Decorate il bordo con ciuffi di panna montata e con scaglie di cioccolato fondente che avrete ricavato con un pelapatate: la vostra cheesecake alla zucca è pronta per essere servita.

Cheesecake alla zucca – Consigli utili

La cheesecake alla zucca si può conservare in frigorifero per 2-3 giorni. Si sconsiglia la congelazione perché la zucca rilascerebbe tanta acqua. In alternativa alla cottura a vapore, potete cuocere la zucca in padella con due dita d’acqua: una volta cotta, dovrete lasciarla scolare in un colino per eliminare l’acqua in eccesso. La cottura al forno non è consigliata.