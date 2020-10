Veronica Burchielli cerca ancora una volta Maria De Filippi confessando alle sue fan la grande voglia di poterle parlare ma soprattutto di confessarle i sentimenti provati all’interno del breve soggiorno come tronista. La ex tronista di Uomini e Donne infatti, aveva così accettato la sedia rossa dopo aver rifiutato di uscire insieme al tronista Alessandro Zarino dopo alcune incomprensioni.

La sua permanenza all’interno del programma però, è durata relativamente poco. Alcune settimane sono così bastate a Veronica per rendersi conto che i suoi sentimenti nei confronti di Alessandro non la spingevano a conoscere nessun altro corteggiatore. Proprio per questo, decide di abbandonare il torno datale da Maria De Filippi provando a creare una storia con l’ex tronista.

Veronica Burchielli cerca ancora Maria De Filippi

Una volta abbandonato il trono però, la relazione con Alessandro è durata relativamente poco viste le molte incomprensioni caratteriali e la distanza che, non ha aiutato il loro amore. Ora che la storia d’amore con Alessandro Zarino è superata e la ex tronista sta prendendo in mano la sua vita soprattutto dal punto di vista lavorativo, una domanda ha riportato a galla tantissimi dubbi e perplessità.

Proprio per questo, durante la giornata di oggi, Veronica Burchielli confessa la sua voglia di cercare ancora una volta Maria De Filippi per poterle parlare. La paura di averla delusa durante la sua permanenza sul trono, ha spinto Veronica a confessare quello che realmente pensa nei confronti della conduttrice di Uomini e Donne. Quali sono state le sue affermazioni?

Ex tronista ha paura di aver deluso la conduttrice

Veronica Burchielli ha deciso così di rispondere al alcune domande delle sue fan pescandone proprio una in merito a Maria De Filippi. La fan infatti, le ha chiesto se secondo lei la conduttrice provasse del rancore nei suoi confronti, lasciandola così di stucco.

La risposta della ex tronista però, ha spiazzato le tantissime fan che non si aspettavano affatto un’affermazione del genere: “Che messaggio particolare! Rancore non credo sia il termine giusto. Non so cosa ci sia dall’altra parte, Maria è una donna intelligente però io sicuramente ho avuto il timore di averla delusa. Ha la mia stima. Mi piacerebbe poterle parlare, sapere come sta ed anche semplicemente per raccontarle cosa ho vissuto”.