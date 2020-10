Ecco i segni più tolleranti dello zodiaco: scopri quali sono

L’esperienza ci insegna ad essere tolleranti e pazienti anche verso le situazioni e le persone che solitamente potrebbero far manifestare una reazione più estrema, ma a volte anche l’esperienza non riesce a spiegare perchè alcune persone sono decisamente più inclini alla tolleranza rispetto ad altre: solitamente è un fattore profondamente dettato dal carattere e e quindi al segno zodiacale. Ecco i segni più tolleranti dell’intero zodiaco.

Bilancia

Tra i segni che riescono meglio a mascherare e gestire le proprie emozioni dimostrandosi molto affabile e tranquillo, ha naturalmente un atteggiamento tollerante che appare quasi sempre in totale controllo. Non ama le manifestazioni emotive di livello estremo e possiede una capacità innata di rilassare chi gli sta intorno.

Toro

La loro tolleranza è legata al modo di ragionare stesso del segno che in sostanza può essere sintetizzato con “buoni, ma non fessi”: è il primo a fornire supporto morale e materiale quando lo ritiene necessario, ma non ama assolutamente chi agisce a mo di vittima per ottenere qualcosa in cambio. In tutti gli altri casi è un segno profondamente pacifico.

Capricorno

E’ un segno molto emotivo ma ha imparato a gestire le proprie emozioni, quindi spesso si fa carico della gestione di quelle altrui, generalmente per le persone che tiene maggiormente. Ha le proprie valvole di sfogo ma che non palesa agli altri ed è un ottimo ascoltatore.

Scorpione

Lo Scorpione va gestito e non “preso in giro”: in maniera simile a quanto descritto a proposito del Toro, non tollera strategie che possano farlo sentire manipolato.

Per chi ama veramente, lo Scorpione manifesta tutto il proprio supporto e la propria comprensione verso chi rispetta davvero.

Vergine

Probabilmente il più tollerante di tutti: Vergine ha un profondo senso della pace e dell’equilibrio delle cose e cercherà sempre perseverare la natura pacifica e tranquilla delle cose, anche se questo comporta un sacrificio personale.