Filippo Bisciglia un aiuto ai ristoratori | L’iniziativa per il trasporto | Video

Filippo Bisciglia, conduttore amato di Tempation Island, ha espresso la sua approvazione verso l’iniziativa di Gabriele Parpiglia nell’aiuto ai ristoratori. In questo momento di crisi finanziaria, dovuta alla pandemia di Covid-19, i lavoratori di questo settore ne stanno risentendo in modo drastico.

C’è bisogno di rimboccarsi le maniche e dare sostegno concreto a chi da tempo non riesce più a riprendersi ed ora, con il nuovo Dpcm, dovrà chiudere prima di cena. Questa scelta ha sviluppato nelle persone una gran paura di come arrivare a fine mese, così i personaggi con tanti follower hanno deciso di rendersi disponibili in ogni modalità.

Filippo Bisciglia un aiuto ai ristoratori

Il nuovo Decreto, avanzato dal presidente Conte solo qualche giorno fa ed entrato in vigore durante la giornata, prevede una restrizione dei tempi di chiusura dei ristoranti e tutte i locali che comprendono il settore ristorativo. Ogni proprietario avrà la possibilità di aprire alle ore 5 di mattina. Ma saranno obbligati a chiudere alle 18, non avendo più la possibilità di poter avere clienti nell’orario serale. Questa è sicuramente una scelta che non è stata condivisa da molti, poiché significa, parlando in modo concreto, si perdono davvero tanti soldi.

L’unica cosa che sarà possibile fare è il trasporto e l’asporto di cibo, per questo vari personaggi molto seguiti stanno avanzando un’iniziativa fondamentale per aiutare un settore già colpito ad inizio anno. Ad idealizzare questo progetto è stato il giornalista Gabriele Parpiglia che ha spronato ogni lavoratore che detiene un ristorante/bar di sponsorizzare, tramite lui, il proprio locale. L’unica cosa possibile che ognuno di noi può fare è continuare, nel caso si avesse l’opportunità finanziaria, a comprare il cibo d’asporto a modo di dare un minimo di sostegno.

L’iniziativa per il trasporto

Filippo Bisciglia ha sentito parlare di questo progetto e condividendo il gesto, ha deciso di farne parte anche lui. Così sul suo profilo Instagram ha pubblicato delle storie mettendosi a disposizione di tutti:” Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, io questa mattina ho letto un post di un mio amico, Gabriele Parpiglia, che ha avuto un’iniziativa fighissima. Prendo spunto da questa sua iniziativa e anche io provo ad aiutare tutti i ristoratori”.

Spiega così la modalità:” In che modo? Da oggi i ristoranti dovranno chiudere alle ore 18, ma sarà consentito sia l’asporto e sia il traporto del cibo. Quindi chiunque volesse sponsorizzare il proprio ristorante/pizzeria potrà tranquillamente taggarmi ed io ricondividerò tutto quanto nelle mie stories. Quindi scrivete prezzi, indirizzo, menù, qualsiasi cosa voi vogliate scrivere io lo ricondividerò. Fate girare questo video ad amici, appunto, che hanno ristoranti/pizzerie spero di poter aiutare qualcuno e in bocca a lupo a tutti. Non molliamo, noi siamo l’Italia, noi siamo italiani e vinceremo anche questa”.