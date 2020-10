Giulia D’Urso troppo dimagrita | L’allarme dei fan fuori Uomini e Donne

Da quando la sua intensa storia d’amore con Giulio Raselli è finita, la vita di Giulia D’Urso è molto cambiata. L’ex corteggiatrice pugliese si è trasferita a Milano e ha abbandonato definitivamente la casa di Valenza in cui ha convissuto con l’ex tronista di Uomini e Donne. Ma c’è un dettaglio in particolare che non è passato inosservato agli occhi dei fan. Infatti, Giulia D’Urso è apparsa troppo dimagrita, forse proprio a causa della delusione d’amore subita.

L’ex corteggiatrice, infatti, aveva investito tutta se stessa nella storia d’amore nata a Uomini e Donne con Giulio Raselli. A un solo mese dalla scelta in diretta su Canale 5, Giulia e Giulio avevano deciso di andare subito a convivere e hanno vissuto insieme una storia d’amore molto intensa. Sarà per questo che la delusione dovuta alla rottura improvvisa è stata fortissima per Giulia D’Urso che è apparsa troppo dimagrita agli occhi dei suoi fan.

Giulia D’Urso eccessivamente dimagrita

L’ex corteggiatrice pugliese ammette la verità su Instagram, rispondendo a una domanda dei follower, ma cerca di rassicurare tutti. “Sto bene ragazze, grazie, perché siete in tante a preoccuparvi per me. E’ un periodo un po’ particolare e ho mangiato di meno, però giuro che non dimagrirò più”. Con questa promessa, Giulia D’Urso ha cercato di tranquillizzare i suoi follower, preoccupati per la sua salute e il suo repentino dimagrimento.

Giulia non ha fatto espresso riferimento alla fine della sua storia d’amore con Giulio Raselli. Ma appare evidente che il “periodo particolare” al quale l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sta riferendo è dovuto proprio alla fine della sua storia d’amore con l’ex tronista. La storia d’amore tra Giulia D’Urso e Giulio Raselli si è conclusa a causa di incompatibilità caratteriali e di vita, come ha spiegato lo stesso ex tronista.

Paura per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Tuttavia, come raccontato anche dall’ex corteggiatrice, entrambi sono ancora molto uniti e si vogliono molto bene. Non sono rimasti rancori tra Giulia e Giulio, nonostante la fine della loro storia d’amore, che, per i follower della coppia, è stata una vera a propria doccia fredda.

Cosa riserverà il futuro a Giulia D’Urso dopo la fine della sua storia d’amore con Giulio Raselli? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ritroverà il suo equilibrio e, magari, riuscirà a rimettere su i chili persi che hanno messo tanto in allarme i suoi fan?