Infortunio Bonucci – È arrivato l’aggiornamento ufficiale sulle condizioni di Leonardo Bonucci. Il difensore centrale della Juventus è uscito anzitempo dal campo ieri sera nella sfida interna contro l’Hellas Verona in seguito ad un risentimento muscolare mentre scattava in avanti per contendere il pallone prima, e impostare poi una ripartenza bianconera. Bonucci ha accusato un fastidio e ha chiesto subito il cambio.

Infortunio Bonucci: arriva il report ufficiale, ecco quando rientrerà

Fortunatamente gli esami svolti nella giornata di oggi hanno escluso lesioni muscolari per il difensore della Juventus e della Nazionale. Il giocatore ha iniziato il programma di recupero ma difficilmente sarà disponibile per la gara di Champions contro il Barcelona, prevista già mercoledì, e cioè dopodomani. Le condizioni del giocatore saranno monitorate giorno per giorno e si deciderà in base anche alle sensazioni del calciatore quando questi potrà tornare in gruppo. Non è da escludere che Bonucci possa giocare già contro lo Spezia domenica prossima, ma più probabilmente rientrerà contro il Ferencvaros o contro la Lazio. Di seguito il report della seduta di allenamento odierna della Juventus con le parole ufficiali del club su Bonucci e sulle di lui condizioni.

“All’indomani della sfida di campionato contro il Verona, la Juve ha subito ripreso a lavorare. Seduta di scarico, quella di questa mattina, per chi ha giocato ieri, mentre il resto del gruppo è sceso in campo per affrontare una sessione dedicata al possesso palla, conclusa con una partitella. Aggiornamento su Leonardo Bonucci: gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Domani è già vigilia di Juve-Barça: il menu bianconero prevede allenamento in mattinata e conferenza stampa all’Allianz Stadium alle 14: come sempre, la potrete seguire in diretta sulla sezione Juventus Tv”.