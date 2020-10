Nina Moric viene ancora una volta sommersa dalle bugie che a suo dire avrebbe affermato Fabrizio Corona durante l’ultimo suo intervento a Live non è la D’Urso. La showgirl infatti, non riesce a capacitarsi di quello che il suo ex marito avrebbe raccontato su di lei come persona ma soprattutto come madre.

Nelle ultime settimane sono stati tantissimi i botta e risposta che la ex coppia si è data sui social, fino all’arrivo di video Instagram dove, la stessa Maric ha mostrato audio di conversazioni con sui figlio Carlos. I panni sporchi della famiglia Moric – Corona sembra ormai diventati veri e propri gossip tanto che, è stata ancora una volta la modella a voler dire la sua nel suo profilo Instagram. Quali sono state le sue affermazioni?

Nina Moric sommersa dalle bugie

La ex moglie di Fabrizio Corona durante la serata di ieri ha deciso ancora una volta di dire la sua all’interno del profilo Instagram. Secondo il punto di vista di Nina Moric infatti, lei sembrerebbe sommersa dalle bugie che Fabrizio ha raccontato a Live non è la D’Urso sia sulla sua vita privata sia sul suo comportamento da madre. Nelle sue storie Instagram Nina ha cercato di lanciare un messaggio pacifico spiegando quante bugie Fabrizio avrebbe inventato e storpiato per trovare la ragione nei confronti di suo figlio Carlos.

Più volte infatti, Corona ha insinuato che la Moric non sia capace di fare la madre, riducendosi in condizioni poco raccomandate insieme ad altri giovani ragazzi tossicodipendenti. Parole forti che Nina non è riuscita a digerire e che nella serata di ieri ha dovuto smentire categoricamente.

La showgirl chiede scusa a suo figlio Carlos

Nina Moris ha spiegato di sentirsi sommersa dalle bugie che Fabrizio ha raccontato in prima serata da Barbara D’Urso. Nelle sue storie Instagram infatti, la modella afferma che: “Non sono qui per offendere quindi sono una settimana che sto ricevendo delle ingiurie gratuite. Quello che è successo domenica scorsa che ha dichiarato Fabrizio Corona non sono vere. Io l’unica cosa che ho sbagliato secondo me e di cui devo chiedere scusa soprattutto a mio figlio e a me stessa perché ho pubblicato quelle conversazioni che potevo evitare. […] Non sono una santa e non voglio nemmeno esserlo però passare per una drogata che invita i tossici a casa e fa delle feste non sta bene, tutto questo non è mai accaduto. Perché io non mi drogo!”.

La ex moglie di Corona ha infine spiegato, dopo una lunga serie di storie Instagram, quello che l’ha più ferita. Nina ha così terminato con: “Quello che più mi ha ferito è stato il fatto che lui ha messo in mezzo la mia infanzia, perché fa male, questo non si fa neanche al tuo peggior nemico. Soprattutto alla tua ex moglie che ti ha sempre protetto le spalle, lui lo sa quanto l’ho protetto e quante volte grazie a me non è finito male”.