Oroscopo di oggi, lunedì 26 ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di oggi lunedì 26 ottobre 2020. Una nuova settimana è alle porte, una settimana in cui ottobre cederà il passo al mese di novembre. Come scombussolerà gli equilibri dei segni zodiacali? Il Sagittario riceverà delle conferme postive, mentre il Toro e il Leone dovranno fare maggiore attenzione con le spese. Il Cancro ritroverà una buona vitalità, contrattempi irritanti per l’Acquario. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di oggi rivolto a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi lunedì 26 ottobre 2020: segni di fuoco

Ariete: secondo l’oroscopo di oggi sarà una giornata piuttosto critica. Se non farai attenzione, rischierai di sfogare la tua agitazione su chi sta accanto, in amore e nel lavoro. Leone: dovresti essere più oculato nelle tue spese! Se ci sono alcuni problemi che ti preoccupano da giorni, stringi i denti! Molto presto arriveranno le soluzioni. Sagittario: riscontri positivi ti confermeranno che hai preso le decisioni più giuste! Giornata molto produttiva.

Oroscopo di oggi lunedì 26 ottobre 2020: segni di terra

Toro: potrai recuperare il terreno perso nelel ultie settimane. Sii cauto con le spese! Vergine: avrai stelle bellissime a sostenerti, sia in amore che nel lavoro. Ogni progetto su cui metterai mnao potrà andare lontano. Capricorno: nel corso della giornata potrebbero nascere delle tensioni nella coppia. Dovrai munirti di molta pazienza e riuscirai s uperarle.

Oroscopo di oggi lunedì 26 ottobre 2020: segni di aria

Gemelli: secondo l’oroscopo di oggi potrai chiudere a tuo vantaggio un affare, un accordo di lavoro importante. Dovresti concederti un po’ di relax in più! Bilancia: stai risalendo la china, anche se lentamente. Nelel prossime ore potrai risolvere un problema personale. Acquario: dovrai armarti di molta pazienza, specialmente nel lcoro. Potrasti incappare in qualche sgradevole imprevisto, un rallentamento o piccolo ritardo.

Oroscopo di oggi lunedì 26 ottobre 2020: segni di acqua

Cancro: ritroverai maggiore energia e serenità in amore. Chi è single da molto tempo, dovrebbe trovare il coraggio di rimettersi in gioco. Scorpione: sarà una giornata decisamente no. Dovrai tenere un’agitazione crescente sotto controllo. Pesci: le coppie dovranno fare i conti con qualche piccolo sospeso, mentre i single avranno occasioni ghiotte. Sul lavoro cisaranno opportunità da cogliere al volo.