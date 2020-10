Pamela Barretta ritrova finalmente l’amore grazie all’ex cavaliere Giovanni Villa con cui, è iniziata un’amicizia che con il corso del tempo è riuscita a sfociare in qualcosa di più. A rivelare la grandissima notizia dopo tantissime settimane di indiscrezioni è stata proprio la ex dama grazie a una diretta Instagram.

La storia con Enzo Capo ha segnato e terminato un capitolo difficile della vita di Pamela che, nonostante la grande difficoltà sembra essere riuscita a far qualche passo in avanti nei confronti dell’amore. Un amore che i tantissimi fan speravano dalla prima volta che la entrambi si sono mostrati insieme come amici. Ma cosa è realmente successo e quali sono le parole di Pamela in merito a questo nuovo amore?

Pamela Barretta ritrova l’amore

La ex dama del parterre femminile di Uomini e Donne ha finalmente voltato pagina dopo i lunghi mesi di discussione con il suo ex Enzo Capo. Pamela sembra essere riuscita a lasciarsi andare grazie a un’amicizia speciale nata con un ex cavaliere del programma: Giovanni Villa.

I due sempre più complici ormai da diversi mesi, avevano incuriosito i social che fin da subito speravano in un avvicinamento importante che li portasse a dar vita a una nuova storia d’amore. Dopo un lungo tempo però, sembra proprio che Pamela si sia dimostrata pronta a spiegare quello che realmente c’è tra lei e Giovanni. Proprio per questo, durante i giorni scorsi Pamela ha deciso di fare una diretta Instagram con l’ex cavaliere confermando così le tante indiscrezioni nate sul loro conto. Quali sono state le affermazioni di Barretta?

Ex dama di Uomini e Donne insieme a Giovanni

Durante la diretta Instagram Pamela Barretta si è mostrata in atteggiamenti molto complici con Giovanni e rispondendo in modo ironico a chi chiedeva se realmente fossero una vera e propria coppia. Tra di loro si è vista fin da subito una grandissima complicità tra baci, carezze e imbarazzo.

Nonostante le cose con Giovanni sembrano andare per il meglio, Pamela si è mostrata fin da subito molto spaventata di poter soffrire ancora una volta a causa di un uomo. Proprio per questo ha spiegato di voler portare avanti la sua storia con lui con molta calma, senza bruciare nessuna tappa nel fondamentale della loro relazione. Pamela Barretta ha infatti concluso la sua diretta spiegando: “Le mie amiche lo adorano proprio per questo e da una parte mi dispiace essere bloccata perché ha tutte le caratteristiche che cerco in un uomo…magari riuscissi con tempo a riaprire il mio cuore!”