La Roma affronterà un avversario senza allenatore, o con un tecnico ad interim o appena arrivato, giovedì prossimo in Europa League. La società bulgara del CSKA Sofia ha infatti ufficializzato poco fa l’esonero di Steman Belchev, tecnico della formazione che fino a questo momento ha raccolto risultati deludenti nel corso della stagione 2020/21. Una notizia che giunge all’immediata vigilia della sfida di stasera, in campionato, contro il Milan. Poi la squadra di Fonseca avrà tre giorni per preparare la sfida contro il CSKA Sofia.

Roma, esonerato l’allenatore del CSKA Sofia alla vigilia della sfida di Europa League

Striscia di risultati negativi per il CSKA Sofia che ha preferito esonerare l’allenatore Belchev proprio all’inizio della settimana che conduce alla sfida di Europa League contro la Roma. Il CSKA Sofia è reduce da quattro partite consecutive senza vittorie, e tra queste c’è anche la sconfitta nel girone di Europa League contro il Cluj. In campionato è quinto, con 15 punti raccolti in 10 giornate, frutto di sole 3 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta. Nelle ultime cinque gare di campionato sono arrivati 4 pareggi e 1 sconfitta. Un trend che la dirigenza ha deciso di provare ad interrompere esonerando il tecnico.

Questo il comunicato ufficiale, nella traduzione di Sky Sport, pubblicato sul sito del CSAK Sofia: “Vi informiamo che Stamen Belchev non è più l’allenatore del CSKA. L’allenatore ed il suo assistente, Vladislav Janusz, si sono separati dal club di comune accordo. Ringraziamo Stamen Belchev per il lavoro, la professionalità e la dedizione che ha dimostrato ogni minuto durante la sua permanenza, nonché per la grande gioia che ci ha portato, classificando la squadra per la fase a gironi di Europa League. Gli auguriamo salute, felicità, fortuna e tanti successi professionali in futuro!”.