Teresa Langella fuori controllo dopo Uomini e Donne: “Avete rotto le balle…”

E’ tra le troniste più amate del recente passato di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Teresa Langella, la cui storia d’amore con Andrea Dal Corso ha fatto palpitare i cuori di tutti i telespettatori di Uomini e Donne. Tutto procede a gonfie vele per la coppia, anche dopo diversi anni dalla scelta. Tuttavia, ultimamente, Teresa Langella è apparsa fuori controllo e si è sfogata coi suoi follower su Instagram.

Al centro del duro sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne sembrano esserci le continue critiche ricevute per i suoi difetti fisici. Come capita a molti ex volti noti di Uomini e Donne, Teresa Langella è sempre al centro dell’attenzione, ma non teme di mostrarsi fuori controllo, verace e sanguigna come tutti la ricordano

Teresa Langella fuori controllo dopo Uomini e Donne

“Troppo grassa, troppo magra, poco tonica o troppo muscolosa, ancora me lo scrivono. Sapete cosa?! Avete rotto le balle! Provate a farci sentire sbagliate perché “non rispondiamo” ai canoni di bellezza ai quali ci vorreste conformi. Tutto si traduce in senso di inadeguatezza per la taglia che indossiamo, per il viso tondo o le braccia non depilate… Che tristezza!”.

“La nostra identità la costruiamo con l’autostima. Il benessere, l’accettazione di sé, si instaura nel giusto equilibrio fra mente, corpo e spirito. La bellezza e la sensualità di una donna risiedono nell’idea che ha di se stessa! Impariamo a guardarci allo specchio con gli occhi pieni di bellezza, non interiorizzando mai i giudizi negativi degli altri”.

Lo sfogo amaro dell’ex tronista

Con queste parole dure, Teresa Langella è tornata a parlare del corpo delle donne e dell’importanza dell’autostima. Secondo l’ex tronista, nessuna donna dovrebbe lasciarsi condizionare dai commenti negativi, per lo più legati a stereotipi fisici ormai superati. La bellezza deve essere negli occhi di chi guarda, ma, soprattutto, negli occhi di ogni donna che si guarda nello specchio e che ha il diritto di non perdere l’amor proprio.

Teresa Langella si dice stufa dei tanti commenti che riceve sull’aspetto fisico e, senza perdere la grinta che l’ha sempre contraddistinta, si è scagliata contro chi l’ha attaccata ingiustamente. La cantante napoletana è ormai una vera e propria stella di Radio 105 e sta ottenendo un grandissimo consenso da parte dei fan. A farla spiccare non è stata solo la sua voce, ma anche la sua simpatia ed esuberanza. Segno che i tempi di Temptation Island e di Uomini e Donne sono ormai lontani, ma da quelle esperienze le è rimasta la cosa più importante: la storia d’amore con Andrea Dal Corso.