Whatsapp si aggiorna: interfaccia migliorata e nuove funzionalità per la versione web

Whatsapp resta probabilmente la più diffusa ed utilizzata applicazione di messaggistica istantanea del mondo, sopratutto in Europa e in buona parte delle Americhe, ed è anche per questo apporta degli aggiornamenti atti a presentare nuove funzionalità svariate volte nel corso dell’anno.

Nuova versione

La versione dell’app 2.20.120.17 oltre a introdurre aggiornamenti relativi alla sicurezza, va a cambiare anche sensibilmente l’aspetto dell’interfaccia, legata principalmente per permettere in futuro la connessione con altri dispositivi che utilizzano Whatsapp presentando una nuova voce nel menù. L’altra invece conferma la nuova funzione denominata Storage Usage (ne abbiamo già accennato l’esistenza in questo articolo), per gestire al meglio i vari files media correlati all’applicazione, che così suddividerà lo spazio occupato secondo tre categorie, ossia quello occupato dai media, dai file non essenziali e dalle chat.

Versione Web

Anche Whatsapp Web, la versione per personal computer dell’applicazione che ne permette l’uso simultaneo su smartphone/tablet e su PC, sarà presto aggiornata, essendo ancora in fase beta: in particolar modo gli sviluppatori sono intenzionati ad inserire una funzionalità video anche per questa versione, andando così a “rubare”, almeno nelle intenzioni, parte dell’utenza ai concorrenti come Meet.