Aurora Morabito – Da Savona a Il Collegio 2020 – VIDEO

Aurora Morabito è la prima alunna de Il Collegio 2020 che conosciamo al debutto del programma. 17 anni e di Savona, è una ragazza decisa e che sa ciò che vuole. Forse un po’ aggressiva, fin dal suo arrivo ai cancelli.

Aurora Morabito ha una grande passione ed è il rap. Canta da diverso tempo e la vede come una valvola di sfogo per scacciare il malessere.

Aurora Morabito – Chi è la studentessa de Il Collegio 2020

Aurora Morabito non vuole essere chiamata con il suo nome anagrafico. Preferisce l’alias Mosca, come sottolinea sul suo profilo Instagram. A pochi minuti dal suo ingresso nel programma, la ragazza ha già una fanpage pronta a sostenerla. Sui social invece ha scelto di eliminare qualsiasi contenuto e lasciare solo tutto ciò che riguarda questa sua nuova esperienza.

Aurora tra l’altro è la prima a regalarci uno strafalcione letterario. Di fronte al discorso del preside, ammette di non sapere nulla dell’apart-time. “Senza musica non vivo”, dice invece nella clip di presentazione. Per fortuna ci pensa la mamma a dirci qualcosa di più sulla sua personalità: “Schietta, non ha peli sulla lingua. Questo potrebbe essere motivo di scontro. Son sicura che ci sarà del pepe perchè Aurora è abbastanza tosta”. Puoi guardare su Raiplay il video di Aurora Morabito.