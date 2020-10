Carlotta Savorelli ha trovato ciò che cercava | Colpo di fortuna a Uomini e Donne

By

Sembra proprio che ci sarà una svolta per Carlotta Savorelli, dentro e fuori Uomini e Donne. L’indizio su Instagram non è passato inosservato ai follower. Forse, Carlotta Savorelli ha trovato ciò che cercava e ha avuto un vero e proprio colpo di fortuna che potrebbe cambiarle la vita. La dama, ultimamente indiscussa protagonista al centro dello studio di Uomini e Donne, si è sempre lamentata di aver avuto poca fortuna in amore. Ma, forse, le cose potrebbero cambiare.

Infatti, forse, Carlotta Savorelli ha trovato ciò che cercava e lo ha mostrato si suoi follower su Instagram. La dama di Uomini e Donne sembra aver avuto un vero e proprio colpo di fortuna che potrebbe cambiarle l’esistenza, dopo tante delusioni d’amore. Carlotta Savorelli, infatti, ha trovato un quadrifoglio in un prato e lo ha mostrato ai follower, come suo prossimo portafortuna.

Carlotta Savorelli ha trovato quello che stava cercando?

La dama si è augurata che questo colpo di fortuna possa portarle delle belle novità, sia nella vita privata, sia nel suo percorso d’amore a Uomini e Donne. Sembra proprio che Carlotta Savorelli abbia riposto una certa fiducia in questo segno del destino. Del resto, dopo tante delusioni d’amore, la dama è pronta per l’amore vero a Uomini e Donne.

La delusione dovuta al comportamento di Michele Dentice è stata molto forte per Carlotta Savorelli. Perfino la nuova dama, Cristina, ha difeso Carlotta nello studio di Uomini e Donne. Infatti, Carlotta ha detto che, secondo lei, Michele è stato troppo superficiale nella loro conoscenza e ha dato poco peso a cose per lei molto importanti, come il bacio che si sono scambiati.

Svolta a Uomini e Donne

La dama ha messo in guardia anche Roberta Di Padua. Quest’ultima è stata preferita da Michele, rispetto a Carlotta e la cosa non è andata giù alla dama, nonostante abbia augurato il meglio alla nuova coppia. Carlotta, infatti, ha definito Michele “paraculo”, consigliando a Roberta di non abbassare la guardia.

In effetti, Michel Dentice non ha dato l’esclusiva neppure a Roberta, pure avendola preferita a Carlotta. Tuttavia, per Carlotta Savorelli, ormai la conoscenza con Michele Dentice è un capitolo chiuso. Chissà che il nuovo portafortuna della dama possa davvero dare una svolta alla sua vita amorosa nelle prossime settimane.