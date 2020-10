Classifica e oroscopo mercoledì 28 ottobre 2020: Acquario sottosopra, Ariete tenace

Ecco l’oroscopo di mercoledì 28 ottobre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. I primi giorni sono scivolati via ed eccoci arrivati a mercoledì. Quali segni saranno favoriti dalle stelle? L‘Ariete, il Leone e il Sagittario ritroveranno il temperamento caratteristico dei segni di fuoco, mentre la Bilancia dovrà fronteggiare una crescente agitazione. Bisogno di maggiore stabilità per il Toro. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di mercoledì e la classifica dei segni.

Ariete

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di mercoledì avrai nuova forza e sicurezza, ma dovrai cercare di non trasformarla in prepotenza o testardaggine. In amore sarà necessaria più pazienza, perché il rischio di discussioni è ancora alto.

Toro

Tre stelle. Stai rivoluzionando la tua vita, ma questo non è un male! Solo che mai come adesso è necessario fare progetti concreti e realistici che siano rivolti a darti maggiore stabilità. Non è il tempo di sogni irrealizzabili!

Gemelli

Quattro stelle. Finalmente ritroverai maggiore equilibrio interiore, dopo alcune giornate da cancellare. Il meglio arriverà questo inverno, nel frattempo potrai cominciare a lavorare su nuovi progetti di lavoro.

Cancro

Due stelle. Si preannuncia un mercoledì molto faticoso. Nel corso della giornata potrebbero riaffiorare vecchie preoccupazioni riguardo il rapporto di coppia, la famiglia o la casa. Servirà estrema cautela.

Leone

Cinque stelle. Secondo l’oroscopo di mercoledì avrai una bella dose di energia e forza, utili per mandare avanti i progetti più importanti. Anche l’amore riprenderà quota, merito del nuovo transito di Venere.

Vergine

Cinque stelle. Sarai favorito dalle stelle anche domani. Se hai in mente di metterti alla prova, se vuoi fare un incontro interessante potrai sfruttare le prossime ore: le stelle saranno tue complici!

Bilancia

Due stelle. Potresti sentirti piuttosto afflitto e nervoso. Con Luna, Giove, Saturno e Marte contrari sarà difficile che tutto fili liscio. Sono giornate faticose, ma dovrai tenere duro ancora per poco! In inverno la ruota comincerà a girare.

Scorpione

Quattro stelle. Sarà una giornata proficua, se saprai sfruttarla al meglio. Dovrei concentrare gli impegni importanti della settimana nelle prossime 24 ore, perché i giorni successivi ti troveranno stanco e agitato. Cerca di non farti prendere dall’ansia di fare e mantieni la lucidità mentale.

Sagittario

Cinque stelle. Come indica l’oroscopo di mercoledì sarà in piena forma: energico, vitale e forte come non mai! Come se non bastasse, Venere sta per tornare favorevole. La stella dell’amore risveglierà la passione assopita da troppo tempo!

Capricorno

Tre stelle. Dovrai tenere testa a una profonda agitazione. C’è chi si sentirà a disagio per qualche motivo, chi invece sarà indispettito dal comportamento di una persona. Dovrai tenere i tuoi alti e basi sotto controllo, altrimenti finirai in qualche battibecco!

Acquario

Tre stelle. Stai mettendo la tua vita sottosopra. Sei in piena trasformazione e orientarsi in un momento come questo non è sempre facile! Sarà importante, però, mantenere le redini in mano e non farsi travolgere dagli eventi.

Pesci

Tre stelle. Si prospetta una giornata abbastanza tranquilla, anche se il meglio arriverà durante il weekend. Nelle prossime ore potrai portare avanti i tuoi programmi, senza il timore di vivere grandi contrattempi. Non ci saranno, però, nemmeno novità entusiasmanti!