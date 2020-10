Eliana Michelazzo affermazioni scomode | Non c’è tregua per Selvaggia

Eliana Michelazzo non molla e continuano le affermazioni scomode verso Selvaggia Roma. Tra di loro l’amicizia è ormai finita da tempo e da tempo ormai è guerra aperta. L’ex manager da quando ha appreso che l’influencer sarebbe dovuta entrare nella casa del Grande Fratello Vip, ci ha tenuto ad avvertire i gieffini di alcune cose che la riguardano.

L’ex concorrente di Temptation Island è stata confermata e proprio ieri l’avremmo dovuta vedere varcare la porta rossa e raggiungere gli altri concorrenti. Questo però, non è stato possibile a causa di un caso sospetto di positività al Covid-19 e da alcune voci sembrerebbe essere proprio lei la protagonista. Ed ecco che Eliana è tornata a punzecchiare sulle sue Instagram stories la sua ex amica.

Eliana Michelazzo affermazioni scomode

L’ex manager di Pamela Prati e l’influencer erano davvero amiche molto tempo fa, finché una notizia arrivata alla diretta interessata ha fatto si che crollasse tutto. Il tutto sarebbe iniziato da una presunta avventura di una notte con l’ex fidanzato Daniele di Eliana. Da quel momento in poi si è aperta una guerra fino ad arrivare a calci e pugni tra le due donne. Reduci di tantissime provocazioni sui social le due si sarebbero viste in un locale e da lì, la rabbia sarebbe scoppiata a tal punto di arrivare ad uno stato di aggressività.

Ora che sappiamo cosa è accaduto tra di loro, possiamo benissimo capire il perché non scorra buon sangue. Eliana Michelazzo non ha aspettato neanche un secondo da quando ha saputo che Selvaggia sarebbe stata la nuova concorrente del Grande Fratello Vip, che si è scatenata suoi social con molte frecciatine. Avrebbe avvertito i vari gieffini di dover stare attenti alla new entry, consigliandogli di farsi recapitare dei lucchetti per proteggere i loro affetti. Ma non solo, in vista della puntata di ieri l’ex manager si è scatenata di nuovo, leggiamo insieme.

Non c’è tregua per Selvaggia

Selvaggia Roma avrebbe fatto il suo ingresso nella Casa nella puntata di ieri, ma questo non è avvenuto a causa di un caso sospetto di positività al Covid-19. Alfonso Signorini ha però mantenuto il nome segreto, ma Gabriele Parpiglia su Giornalettismo avrebbe svelato che ad essere in una condizione fisica instabile sarebbe proprio l’ex fidanzata di Chiofalo. Da questo ecco che si è prontamente fatta sentire Eliana esprimendo, in modo molto punzecchiante, il suo pensiero al riguardo della questione.

Queste sono le sue parole:” Ma io mi chiedo: se uno sta una settimana isolato e chiuso in un albergo, come fa a prendere il Covid, se la malattia si riscontra dopo qualche giorno? Allora aveva già dei sintomi e non l’ha detto? O non l’hanno detto? Perché adesso mi viene un dubbio. Comunque, vabbè, staremo a vedere cosa succederà. Nel frattempo, io stasera ero tanto contenta, invece adesso sono un po’ giù. Che peccato”. In questo momento non potremo vedere una risposta di Selvaggia verso queste accuse in quanto è in isolamento e non può replicare.