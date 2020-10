Elisabetta Gregoraci accordo con Briatore

Elisabetta Gregoraci nelle ultime settimane sembra continuare il suo spettacolo fatto di segreti, di lettere sussurrare e di frasi a metà ma nessuno immaginava di un accordo segreto con Flavio Briatore. Alcuni utenti che seguono assiduamente il Grande Fratello Vip hanno infatti scoperto quello che sembra essere il motivo per il quale, la showgirl non piò lasciarsi andare nei confronti di Pierpaolo Petrelli.

Una verità che sembra essere stata rivelata diversi anni fa proprio dal conduttore del reality Alfonso Signorini che, durante un’ospitata a La Repubblica delle Donne avrebbe lanciato la grande bomba. Di cosa stiamo parlando?

Elisabetta Gregoraci e l’accordo con Briatore

Sono settimane che la bellissima conduttrice cerca di spiegare a Pierpaolo quanto la situazione all’interno della casa sia difficile da gestire. Elisabetta ha più volte affermato di non voler nessun amore all’interno del GF Vip, ripetendo a Pierpaolo che una volta fuori da programma potrà dargli tutte le spiegazioni che del caso. Nell’ultima settimana però, i disegni sulle mani e le lettere in codice cercando di evitare le telecamere, hanno insospettito sempre di più gli utenti che, non credono alle parole di Elisabetta e del suo interesse nei confronti dell’ex velino.

Fuori dalla casa del Grande Fratello Vip però, alcuni utenti sembrano aver trovato il motivo per il quale la conduttrice non potrebbe avvicinarsi ancora di più a Pierpaolo. Sembra infatti che ha raccontare la reale motivazione sia stato proprio Alfonso Signorini l’anno scorso, ospite a La Repubblica delle Donne. Quali sono state le sue affermazioni?

Alfonso Signorini sembra sapere la verità

Il conduttore del Grande Fratello Vip e direttore di Chi, aveva infatti rivelato un dettaglio importante durante la sua ospitata. Sembrerebbe infatti che Elisabetta Gregoraci abbia un accorso “segreto” con Flavio Briatore. Le parole di Alfonso sono state: “Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Lui ha imposto a lei di che per tre anni non deve finire sui giornali insieme ad un altro uomo. Altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato, ma ecco perché non la vediamo mai con altre persone. Magari si frequenta con qualcuno, ma si fa i fatti suoi”.

A dicembre 2020 sono tre anni dal divorzio. 👁️👄👁️#GFVIP https://t.co/fADOTYBSs2 pic.twitter.com/YjdAlErICQ — Andrea Not Petkovic (@notpetko) October 25, 2020

Secondo moltissimi utenti infatti, la reale motivazione per il quale la conduttrice sta in tutti i modi frenando Pierpaolo sta proprio nelle parole di Alfonso.