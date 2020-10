Film Stasera in Tv – Hysteria – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Hysteria. Coproduzione britannico-lussemburghese del 2011 per la regia di Tanya Wexler con Maggie Gyllenhaal, Hugh Dancy, Felicity Jones, Rupert Everett, Jonathan Pryce, Tobias Menzies nei ruoli principali. In un’epoca di invenzioni, un uomo si propose di trovare una cura per i mali delle donne… e per caso elettrificò per sempre le nostre vite amorose. Hysteria è una commedia romantica basata su un fatto storico: l’invenzione del primo vibratore elettromeccanico!

Hysteria – Trama

In piena epoca vittoriana, un medico e un suo amico si propongono di porre fine a quella che considerano una vera tragedia, l’isterismo femminile che, di punto in bianco, cambia l’umore delle donne con cui hanno a che fare, rendendole piene di rabbia, nevrotiche e spesso anche depresse senza alcuna ragione. Dopo essersi accorti degli effetti benefici ottenuti praticando dei massaggi pelvici sulle loro pazienti, decidono di mettere a punto un oggetto casualmente testato, che sconvolgerà la vita della società benpensante: il vibratore.

Hysteria – Trailer Video

Hysteria – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Hysteria

Genere: Commedia

Durata: 1h 40m

Anno: 2011

Paese: UK, Lussemburgo

Regia: Tanya Wexler

Cast: Maggie Gyllenhaal, Hugh Dancy, Felicity Jones, Rupert Everett, Jonathan Pryce, Tobias Menzies, Gemma Jones, Anna Chancellor, Sheridan Smith, Kate Linder

Hysteria – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Cielo, (canale 26 del digitale terrestre) alle ore 21.15 di oggi, martedì 27 ottobre 2020. La programmazione di Cielo lo prevede al termine degli episodi quotidiani di Affari di famiglia.