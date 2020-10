Film Stasera in Tv – Inferno – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Inferno. Coproduzione italo-statunitense del 2016 per la regia di Ron Howard con Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster, Omar Sy, Irrfan Khan, Sidse Babett Knudsen nei ruoli principali. Basato sull’omonimo romanzo best seller di Dan Brown, Tom Hanks riprende il ruolo del professore di simbologia Robert Langdon, già interpretato nei film Il codice da Vinci e Angeli e demoni. Stavolta al centro del piano diabolico da svelare ci sono delle profezie tratte dall’Inferno de La Divina Commedia di Dante Alighieri. La première mondiale del film si è tenuta a Firenze il 6 ottobre 2016, con la presenza di regista, cast e dello scrittore Dan Brown, che hanno presentato la pellicola nel Salone dei Cinquecento e proiettata al Teatro dell’Opera.

Inferno – Trama

Robert Langdon, il famoso simbolista (interpretato ancora da Tom Hanks) questa volta è sulle tracce di una serie di indizi legati al grande poeta Dante. Quando Langdon si risveglia in un ospedale italiano colpito da amnesia, si affida al medico Sienna Brooks per recuperare i suoi ricordi. In una corsa contro il tempo che ha per sfondo tutta l’Europa, cercheranno di sventare un mortale complotto.

Inferno – Trailer Video

Inferno – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Inferno

Genere: Thriller

Durata: 2h

Anno: 2016

Paese: USA, Italia

Regia: Ron Howard

Cast: Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster, Omar Sy, Irrfan Khan, Sidse Babett Knudsen

Inferno – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Tv8, (canale 8 del digitale terrestre, anche 508 in HD) alle ore 21.30 di oggi, martedì 27 ottobre 2020. La programmazione di Tv8lo prevede al termine della puntata del quiz Guess My Age – Indovina la mia età.