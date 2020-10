Gli uomini più difficili da far innamorare, scopri quali sono

Spesso si dice che far innamorare realmente un uomo sia quasi impossibile, ma questo non è totalmente vero: molti di questi si lasciano trasportare senza difficoltà dai sentimenti molto di più di quanti non si possa pensare. Poi ci sono quelli molto più refrettari a farsi colpire dalla freccia di Cupido: non necessariamente distaccati, questi uomini sembrano resistere in modo razionale al richiamo dell’amore. Ecco quali sono i segni maschili notoriamente più difficili da far innamorare.

Vergine

Un segno profondamente sensibile ma anche molto preciso e meticoloso, che nella controparte maschile ha una certa difficoltà a lasciarsi andare nei propri sentimenti semplicemente perchè, razionalmente sa che quando è innamorato tende a “perdere totalmente la testa” venendo anche meno alle proprie abitudini. Ecco perchè l’uomo che fa parte della Vergine preferisce evitare di esporsi.

Capricorno

Il Capricorno è naturalmente restio ad appassionarsi totalmente in un rapporto solido dal punto di vista del sentimento, essendo molto orgogliosi e non amando scendere a compromessi: anche durante il rapporto di coppia vogliono preservare le propre abitudini ed i propri spazi, cosa che inevitabilmente verrebbe meno una volta innamorati, quindi inconsciamente tende a “scappare” dal sentimento d’amore.

Toro

Spesso sono considerati degli ottimi amanti “saltuari” ma anche eccellenti compagni fissi però è opportuno non aspettarsi una grande partecipazione emotiva totalmente spontanea da parte loro, che mantengono un elevata considerazione dei propri spazi e delle proprie idee.

Molto difficile far innamorare un Toro senza “lottare”, in virtù di queste considerazioni.

Acquario

L’Acquario è così emotivo che appare poco controllabile e quindi potrebbe sembrare particolarmente avvezzo all’innamoramento facile: in realtà spesso si verfica il contrario, non essendo il più ottimista dei segni, preferisce “scappare” anche da una possibile relazione felice per evitare di rimanervi deluso. Solitamente bisogna avere molta pazienza visto che hanno un grande cuore e vanno solo aspettati.