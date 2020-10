Ida Platano paladina delle donne | Solidarietà ritrovata fuori Uomini e Donne

By

Dopo aver abbandonato definitivamente Uomini e Donne, Ida Platano non ha smesso di essere la paladina delle donne. Ed è proprio alle sue numerose follower che l’ex dama del trono over ha voluto fare una dedica molto sentita attraverso il suo profilo Instagram. Ida Platano ha vissuto emozioni contrastanti a Uomini e Donne. Ma, come ha dichiarato ultimamente, ora è pronta a ricominciare solo da se stessa.

La storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è stata lunga e tormentata e ha trasformato la dama in una paladina delle donne. Il tira e molla tra Ida e Riccardo, infatti, ha appassionato i telespettatori di Uomini e Donne per mesi. E, quando sembrava che, complice il lockdown trascorso insieme in primavera, tutto stesse andando per il verso giusto, la coppia si è divisa definitivamente.

Ida Platano dalla parte delle donne

Ida Platano ha raccontato, infatti, di non sentire più Riccardo Guarnieri da prima dell’estate. L’ex cavaliere di Uomini e Donne, una volta lasciata la casa di Ida, non le ha più risposto, nonostante la dama abbia provato a contattarlo ripetutamente. Come tutti sanno, Ida Platano aveva investito tutti i suoi sentimenti e le sue aspettative nella storia d’amore con Riccardo Guarnieri.

La coppia era rimasta separata a lungo e, quando Riccardo aveva voluto riconquistare Ida, chiedendola addirittura in sposa, tutti i fan avevano creduto che fosse la volta buona. Ma, alla fine, hanno dovuto ricredersi, visto che , ormai da molto mesi, Ida e Riccardo si sono lasciati definitivamente. Ida Platano ha anche raccontato di aver fatto ricorso alla terapia da una Psicologa per superare questo momento difficile.

Voglia di rinascita dopo Uomini e Donne

La dama ha raccontato il suo percorso complicato per recuperare la sua autostima e la sua voglia di rimettersi in discussione, dopo aver toccato letteralmente il fondo. Ida Platano ce la sta mettendo tutta grazie all’amore di suo figlio e al suo lavoro, al momento gli aspetti più importanti della sua vita. Tuttavia, l’ex dama di Uomini e Donne sta trovando forza e solidarietà soprattutto femminile da numerosissime fan su Instagram.

E’ a loro che Ida Platano ha voluto dedicare una sua foto, ringraziando tutte le donne per i complimenti che le fanno ogni giorno, sostenendola. Cosa riserverà il futuro a Ida Platano ora che Uomini e Donne sembra ormai un capitolo chiuso? Prima o poi, l’ex dama potrebbe rimettersi in discussione, magari proprio in studio?