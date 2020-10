Indisponibili 6a giornata – Non c’è un attimo di tregua per quanto riguarda Serie A e Fantacalcio. Nemmeno il tempo di archiviare il monday match tra Milan e Roma che la testa va già alla 6a giornata di Serie A che inizierà sabato 31 ottobre con Crotone-Atalanta delle 15. Weekend di campionato che si chiuderà lunedì con Verona-Benevento.

Mai come quest’anno bisogna sempre tenere sotto controllo la situazione degli infortunati e degli indisponibili della Serie A. Tutte le venti squadre stanno avendo, chi più chi meno, giocatori positivi al Covid che stanno impattando sulle formazioni titolari di queste prime giornate. Fino al giorno stesso, purtroppo, è difficile dire con sicurezza chi può essere schierato e chi no, in quanto un solo tampone positivo può cambiare la situazione in ogni istante.

Tra gli indisponibili della 6a giornata ci sono alcuni giocatori che potrebbero recuperare ed essere schierati anche all’ultimo momento. Per questo guarda sempre la nostra lista degli indisponibili oltre che tutti i consigli presenti nella sezione Fantacalcio del nostro giornale.

Indisponibili 6a giornata Serie A

Atalanta

De Roon: problema all’adduttore sinistro (in dubbio per la 6a giornata).

Piccini: frattura della rotula (in dubbio per la 6a giornata).

Gollini: lesione subtotale del crociato destro (in dubbio per la 6a giornata).

Caldara: lesione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro (in dubbio per la 15a giornata).

Carnesecchi: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Benevento

Iago: problema fisico (in dubbio per la 6a giornata).

Moncini: lesione all’adduttore (in dubbio per la 6a giornata).

Barba: risentimento muscolare (in dubbio per la 6a giornata).

Bologna

Medel: lesione del gemello mediale sinistro (in dubbio per la 7a giornata).

Skov Olsen: frattura non complicata della seconda vertebra lombare (in dubbio per l’8a giornata).

Poli: frattura composta del perone destro (in dubbio per l’8a giornata).

Dijks: intervento al secondo dito del piede destro (in dubbio per la 10a giornata).

Cagliari

Pereiro: frattura composta del quinto metatarso del piede destro (in dubbio per la 6a giornata).

Luvumbo: fastidio muscolare alla coscia sinistra (in dubbio per la 6a giornata).

Ceppitelli: lesione di primo grado del retto femorale della gamba sinistra (in dubbio per l’8a giornata).

Ciocci: intervento chirurgico in artroscopia per instabilità di spalla sinistra (in dubbio per la 20a giornata).

Pinna: lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro (tempi di recupero non ancora definiti).

Crotone

Zanellato: isolamento fiduciario per le positività in Under 21 (rientro previsto per la 6a giornata).

Dragus: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Fiorentina

Ribery: risentimento muscolare (in dubbio per la 6a giornata).

Pezzella: trauma distorsivo della caviglia destra (in dubbio per la 6a giornata).

Lirola: trauma contusivo alla caviglia destra (in dubbio per la 6a giornata).

Borja Valero: problema fisico (in dubbio per la 6a giornata).

Genoa

Cassata: lesione di secondo grado al retto femorale anteriore della coscia sinistra; ora è negativo al Coronavirus (in dubbio per la 6a giornata).

Criscito: negativo al Coronavirus (in dubbio per la 6a giornata).

Lerager: negativo al Coronavirus (in dubbio per la 6a giornata).

Zappacosta: negativo al Coronavirus (in dubbio per la 6a giornata).

Sturaro: lesione bicipite femorale di sinistra (in dubbio per la 6a giornata).

Schone: negativo al Coronavirus (in dubbio per la 6a giornata).

Brlek: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Males: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Inter

Young: negativo al Coronavirus (in dubbio per la 6a giornata).

Sanchez: contrattura all’adduttore destro (in dubbio per la 6a giornata).

Sensi: affaticamento muscolare (in dubbio per la 6a giornata).

Gagliardini: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Radu: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Skriniar: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Vecino: intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro per sofferenza meniscale (in dubbio per la 8a giornata).

Juventus

De Ligt: intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla destra (in dubbio per la 6a giornata).

Bonucci: problema muscolare alla coscia destra: gli esami hanno escluso lesioni (in dubbio per la 6a giornata).

Chiellini: risentimento muscolare alla coscia destra: gli esami hanno escluso lesioni (in forte dubbio per la 6a giornata).

Alex Sandro: lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia destra (in dubbio per l’8a giornata).

Cristiano Ronaldo: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Lazio

Marusic: problema fisico (rientro previsto per la 6a giornata).

Milinkovic: forte contusione all’anca (rientro previsto per la 6a giornata).

Leiva: problema muscolare (in dubbio per la 6a giornata).

Escalante: problema muscolare (in dubbio per la 6a giornata).

Cataldi: problemi gastrointestinali (in dubbio per la 6a giornata).

Radu: trauma distrattivo al flessore (in dubbio per l’8a giornata).

Lulic: doppio intervento alla caviglia sinistra (tempi di recupero non definiti).

Proto: operazione al braccio sinistro (tempi di recupero non definiti).

Milan

Rebic: lussazione al gomito sinistro (in dubbio per la 6a giornata).

Musacchio: intervento in artroscopia alla caviglia sinistra (in dubbio per la 6a giornata).

Donnarumma G.: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Gabbia: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Hauge: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Napoli

Elmas: negativo al Coronavirus (in dubbio per la 6a giornata).

Zielinski: negativo al Coronavirus (in dubbio per la 6a giornata).

Bakayoko: contusione al ginocchio ancora da valutare (in dubbio per la 6a giornata).

Parma

Laurini: distrazione muscolare ai flessori di destra (in dubbio per la 6a giornata).

Scozzarella: lesione di I grado del legamento collaterale mediale (in dubbio per la 6a giornata).

Busi: lesione di II grado alla giunzione miotendinea del semitendinoso sinistro (in dubbio per la 6a giornata).

Mihaila: sindrome retto-adduttoria che nell’ultimo mese ne aveva ridotto la prestazione agonistica (in dubbio per la 6a giornata).

Sprocati: lesione di I grado all’adduttore di sinistra (in dubbio per la 6a giornata).

Bruno Alves: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Brunetta: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Dezi: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Inglese: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Valenti: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Altri due giocatori – la cui identità non è stata resa nota dalla società – sono risultati positivi al Covid-19.

Roma

Carles Perez: tonsillite (in dubbio per la 6a giornata).

Smalling: lieve distorsione al ginocchio sinistro (in dubbio per la 6a giornata).

Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra (in dubbio per la 15a giornata).

Calafiori: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Diawara: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro (in dubbio per la 28a giornata).

Sampdoria

Candreva: fastidio sopra una vecchia cicatrice del bicipite femorale sinistro (in dubbio per la 6a giornata).

Gabbiadini: infiammazione basso addominale (in dubbio per la 6a giornata).

Sassuolo

Defrel: problema fisico (in dubbio per la 6a giornata).

Schiappaccasse: problema fisico (in dubbio per la 6a giornata).

Toljan: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Romagna: rottura del tendine rotuleo sinistro (in dubbio per la 15a giornata).

Spezia

Sena: indisponibile (in dubbio per la 6a giornata).

Ismajli: indisponibile (in dubbio per la 6a giornata).

Mattiello: lesione di primo grado al polpaccio sinistro (in dubbio per la 6a giornata).

Mastinu: stiramento al tendine flessore dell’alluce e microfrattura al malleolo tibiale posteriore (in dubbio per la 6a giornata).

Marchizza: negativo al Coronavirus (in dubbio per la 6a giornata).

Acampora: problema muscolare (in dubbio per la 6a giornata).

Galabinov: lesione muscolo tendinea al quadricipite prossimale della gamba destra (in dubbio per l’8a giornata).

Ramos: lesione al quadricipite prossimale della gamba sinistra (in dubbio per l’8a giornata).

Zoet: lesione adduttoria alla coscia destra (in dubbio per la 15a giornata).

Capradossi: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro (in dubbio per la 15a giornata).

Erlic: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Maggiore: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).

Torino

Izzo: risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra (rientro previsto per la 6a giornata).

Baselli: trauma distorsivo al ginocchio destro con lesione parziale del legamento crociato anteriore (in dubbio per la 6a giornata).

Zaza: indisponibile (tempi di recupero non definiti).

Due calciatori positivi al Covid la cui identità non è stata resa nota dalla società.

Udinese

Nuytinck: elongazione al quadricipite (in dubbio per la 6a giornata).

Jajalo: lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro (in dubbio per la 6a giornata).

Musso: rottura del menisco interno del ginocchio destro (in dubbio per la 7a giornata).

Mandragora: rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio destro (in dubbio per la 15a giornata).

Verona

Ceccherini: problema muscolare ancora da valutare (in dubbio per la 6a giornata).

Favilli: problema muscolare ancora da valutare (in dubbio per la 6a giornata).

Cetin: lesione di primo grado della giunzione mio-tendinea prossimale del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra (in dubbio per la 6a giornata).

Veloso: lesione parziale minore del muscolo soleo del polpaccio sinistro (in dubbio per la 7a giornata).

Di Carmine: lesione di primo grado del muscolo otturatore esterno della gamba sinistra (in dubbio per l’8a giornata).

Benassi: lesione di secondo grado della giunzione mio-tendinea del gemello mediale della gamba destra (in dubbio per l’8a giornata).

Danzi: lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia destra (in dubbio per l’8a giornata).

Gunter: positivo al Coronavirus (tempi di recupero non definiti).