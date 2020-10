Indisponibili Parma – Roberto Inglese è tornato. E’ questa la notizia sicuramente più bella e confortante che arriva da Parma. L’attaccante ha avuto un inizio di stagione particolarmente difficile, è stato infatti fuori diverse partite prima perché si è infortunato, poi perché positivo al Covid. Ma ora è tornato, è guarito. Già domenica era allo stadio, mentre ieri si è allenato con il gruppo. Come lui anche Jacopo Dezi, sono tutti e due guariti dal coronavirus e tornati in campo, lo ha comunicato il Parma.

Ora rimangono altri giocatori fuori per il Covid nel Parma, ma intanto Liverani può contare su questi due rientri. Dezi parte dietro a centrocampo, l’allenatore lo aveva provato anche sulla trequarti. Attenzione al rientro di Inglese: si va verso la convocazione per la prossima con l’Inter, visto che potrà fare tutta la settimana di lavoro con i compagni. Rimane da capire solo se potrà essere titolare da subito oppure no, visto che c’è la concorrenza di Gervinho, Cornelius e Karamoh. Ma i gol di Inglese, in questo momento difficile per il Parma, potrebbero fare comodo.