Infortunati Juventus – La Juventus si appresta a tornare in Champions League per affrontare il Barcellona di Messi nella seconda gara dei gironi di qualificazione. Una gara che potrebbe vedere la squadra di Pirlo senza tre dei suoi difensori centrali titolari in campo.

Nell’allenamento mattutino dei bianconeri, Bonucci ha svolto lavoro a parte. Il comunicato di ieri ha escluso lesioni muscolari alla coscia destra e il centrale cercherà in tutti i modi di recuperare. Se non ce la dovesse fare è pronto McKennie.

Non dovrebbe infatti farcela Chiellini alle prese con un problema muscolare e che potrebbe non essere nemmeno convocato per tornare poi in campo probabilmente nel fine settimana quando i bianconeri affronteranno lo Spezia. Migliora invece De Ligt.

Ormai ci siamo e non si escludono colpi di scena in settimana per quel che riguarda l’olandese. Non ci sarà quasi sicuramente col Barcellona, ma attenzione perché potrebbe rientrare con lo Spezia almeno tra i convocati: lui ci vuole essere, ma serve l’ok dei medici che non è ancora arrivato. Oggi intanto si è allenato con il gruppo.