Infortunio Rebic – Buone notizie in casa Milan per Ante Rebic: l’attaccante croato è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il via libera avuto dagli ortopedici stamattina dopo la lastra di controllo. L’attaccante torna quindi a svolgere la preparazione insieme ai suoi compagni a un mese esatto di distanza dall’infortunio accusato a Crotone, e tornerà ad essere una alternativa importante nelle mani di Pioli, che in questa settimana deve affrontare la partita di Europa League giovedì e poi la trasferta contro l’Udinese.

Infortunio Rebic – Il croato torna ad allenarsi in gruppo

Da verificare a questo punto se Rebic sarà a disposizione, e nell’elenco dei convocati, già giovedì sera oppure proprio a partire dalla gara di Udine. I rumors che arrivano da Milano parlano di una volontà di non rischiare nulla e riportare Rebic tra i convocati per la gara di Udine, ma molto potrebbe dipendere dagli allenamenti che il giocatore sosterrà. Certo il tempo non è moltissimo: Rebic ha ripreso ad allenarsi in gruppo solo oggi e avrebbe solo due o tre allenamenti sulle spalle al momento del fischio d’inizio della gara contro lo Sparta Praga.

Maggiormente plausibile che Pioli si affidi ad altri giocatori per effettuare un ampio turnover in vista della partita contro l’Udinese. Dalot, Tonali, Krunic e Brahim Diaz dovrebbero tutti giocare contro lo Sparta Praga per poi lasciare spazio ad altri nella gara di campionato. Di questi solo lo spagnolo ricopre il ruolo di Ante Rebic: bisognerà capire come Pioli vorrà gestire i propri attaccanti anche in luogo della positività al coronavirus di Hauge, che aveva segnato contro il Celtic giovedì scorso.