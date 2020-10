Infortunio Bonucci – Cresce un po’ di ottimismo in casa Juventus per le condizioni di Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero, infortunatosi contro il Verona e costretto ad uscire anzitempo dal match, va sempre più spedito verso la via del recupero da capire solo se Pirlo deciderà di rischiarlo oppure no.

Stand-by, dopo che gli esami di ieri hanno scongiurato lesioni per il difensore della Juventus. Ci sarà col Barça? Oggi sarà la giornata decisiva per capire se il difensore sarà a disposizione domani, contro il Barcellona. Le sue quotazioni sono in leggero rialzo e, di fatto, la rifinitura di questa mattina rappresenterà un vero e proprio provino. Così Pirlo spera di riavere il suo leader difensivo anche perché dopo Verona sembrava quasi impossibile poter sperare di rivederlo così presto in campo.

Infortunio Bonucci: su Twitter il difensore corre verso il recupero lampo

Il difensore della Juve, intanto, si è allenato a parte, ma sul campo, in vista del Barcellona rimane in dubbio ma ci proverà fino alla fine. “Run, smile and be positive”, ha scritto su Twitter. Un messaggio che fan ben sperare i tifosi e non solo in vista dell’importante gara di Champions League che attende i bianconeri mercoledì sera all’Allianz Stadium.