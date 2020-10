Linda Bertollo – Da Ivrea a Il Collegio 2020 – VIDEO

Linda Bertollo è la seconda studentessa che conosciamo durante la prima puntata de Il Collegio 2020. Con i capelli lisci e biondi, la 14enne di Ivrea, in provincia di Torino, dimostra subito di sapere ciò che vuole.

Linda Bertollo non ammette ordini e imperativi. Fa sempre quello che vuole ed è in grado di trovare i modi più utili per aggirare il sistema. Come se la caverà in questa nuova esperienza?

Linda Bertollo – Chi è la 14enne de Il Collegio 2020

Linda Bertollo non accetta nessun consiglio o dolcezza. Il suo rapporto con il padre è di amore e odio: lui vorrebbe abbracciarla e riempirla d’affetto, lei invece preferisce tenerlo a distanza. Sui social intanto è già diventata una star: si mostra al fianco di un modello e in posa. “Quando una persona guarda le stelle, vuole ritrovare la propria dimensione dispersa nell’infinito”, scrive.

Il Collegio 2020 potrebbe rappresentare una vera e propria difficoltà per Linda Bertollo. Lo dimostra il fatto che il Preside abbia deciso di bacchettarla già durante il discorso di apertura. Come riuscirà ad adattarsi alle regole imposte dalla struttura? La prima difficoltà arriva subito: le regole dell’istituto impongono che le studentesse tolgano ogni oggetto superfluo. Per Linda è un vero e proprio smacco: non vuole separarsi dal suo amato braccialetto. Puoi rivedere su Raiplay il video di presentazione di Linda Bertollo.