Lucrezia Comanducci corre da lui | Ritorno da Armando Incarnato a Uomini e Donne?

Ha abbandonato lo studio di Uomini e Donne ormai da diverso e tempo, ma in molti si chiedono ancora se non ci siano speranze di vederla tornare. Stiamo parlando dell’ex corteggiatrice Lucrezia Comanducci, la quale ha voluto lasciare il talk show di Maria De Filippi perché non si sentiva a suo agio, nonostante Armando Incarnato abbia fatto di tutto per dissuaderla. Poche ore fa, l’ex corteggiatrice ha condiviso una storia su Instagram che ha riacceso le speranze dei follower. Forse Lucrezia Comanducci corre da lui, Armando Incarnato e ritorna sui suoi passi?

L’indizio che ha fatto insospettire i fan è stato condiviso sul suo profilo Instagram dalla stessa Lucrezia. L’ex corteggiatrice di Gianluca De Matteis, infatti, ha condiviso una storia su Instagram, nella quale si trova sull’Autostrada Roma-Napoli. Forse Lucrezia Comanducci corre proprio da lui, Armando Incarnato, e torna sui suoi passi? E’ proprio questo che hanno pensato parecchi fan dell’ex corteggiatrice, vedendo la storia condivisa su Instagram.

Lucrezia Comanducci corre da Armando Incarnato: l’indizio

In molti, infatti, sono rimasti sopresi di come è finita in modo brusco la conoscenza tra Armando e Lucrezia, nel momento in cui lei ha lasciato lo studio di Uomini e Donne. L’ex dama non ha voluto sentire ragioni e, anche se ormai il triangolo che ha tenuto banco per settimane tra lei, Armando e Gianluca era finito, Lucrezia non ha cambiato idea.

Armando Incarnato ha provato in tutti i modi a convincerla a ripensarci e a prendersi del tempo per conoscere solo lui. Ma Lucrezia Comanducci ha spiegato di non sentirsi affatto a suo agio a Uomini e Donne e di non riconoscersi, riguardandosi in televisione, poiché non è mai riuscita a esprimersi davvero al centro dello studio.

La dama cambia idea a Uomini e Donne?

Questa situazione troppo frustrante avrebbe portato Lucrezia Comanducci a prendere questa decisione improvvisa. Tuttavia, è pur vero che al cuor non si comanda e, sia Armando, sia Lucrezia non hanno mai fatto mistero dell’attrazione che li ha uniti fin dal principio. Sarà forse per questo che Lucrezia Comanducci potrebbe aver cambiato idea e raggiunto Armando Incarnato nella sua città?

L’ex corteggiatrice potrebbe aver preso coraggio e aver deciso di dare una dimostrazione forte al cavaliere, pur avendo deciso di abbandonare lo studio di Uomini e Donne. Ma, se così fosse, come reagirà Armando Incarnato? Il cavaliere campano potrebbe lasciare Uomini e Donne a sua volta per conoscere meglio solo Lucrezia Comanducci?