Regione Campania, prolungata la chiusura delle scuole, valutazioni per la primaria

La scadenza originale fissata al 30 ottobre, fissata dalla regione Campania relativa alla chiusura delle scuole sarà prolungata oltre questa data. La decisione di non allinearsi alle recenti disposizioni dell’ultimo discusso DPCM del Governo è stata presa dopo una riunione serrata tra Regione, Unità di crisi, direzione scolastica regionale, sindacati e Anci che hanno ritenuto le condizioni attuali non adatte ad una riapertura.

Il testo integrale

Testualmente la decisione è la seguente: “Sulla base dei dati sull’andamento epidemiologico dell’Unità di Crisi, delle Asl e del Santobono, si è concordato sulla necessità di verificare la situazione nei prossimi 10 giorni. Va monitorato se si registrerà un raffreddamento del contagio relativo alla scuola primaria tale da consentire un allentamento delle misure già prese, in condizioni di piena sicurezza per gli alunni, il personale e le famiglie“.

Pianificare il futuro

Il governatore della regione Vincenzo De Luca è intenzionato a destinare al trasporto scolastico altri 250 bus per uno stanzialemento totale di circa 4 milioni di euro: il tutto ovviamente per organizzarsi al meglio per quando le scuole campane riapriranno regolarmente. L’idea è quella di sviluppare delle ulteriori iniziative di sostegno al mondo della scuola, sia per le fasce più deboli, la didattica di sostegno, e per garantire un ampliamento dei congedi parentali per i genitori come già richiesto al Governo, e bonus destinati all’acquisto di tecnologie utili alla didattica a distanza.