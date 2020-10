Il Sassuolo ha un altro positivo in rosa dopo Jeremy Toljan: si tratta di Lukas Haraslin, trequartista ed attaccante esterno che nell’ultimo periodo ha spesso preso il posto di Boga, anch’egli obbligato a lungo fuori dai campi di gioco per la positività al Sars-CoV-2. Il giocatore salterà quindi certamente la trasferta di domenica prossima contro il Napoli, mentre la società ha avviato le procedure di messa in sicurezza per il resto del gruppo squadra.

Sassuolo, un altro positivo al Covid-19 in rosa: ecco chi è

Questo il comunicato comparso sul sito ufficiale della società neroverde: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai test effettuati è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Lukas Haraslin. La Società ha prontamente posto il calciatore in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore per il Gruppo Squadra. La Società è in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento e con la Lega di appartenenza”.

De Zerbi avrà quindi un altro indisponibile per la trasferta di Napoli. Haraslin si aggiunge a Toljan, ancora positivo, Schiappacasse che è in fase di recupero dall’infezione, e Defrel che ha un problema fisico, oltre al lungo degente Romagna il cui rientro dalla rottura del tendine rotuleo della scorsa estate non arriverà prima della 12a giornata.