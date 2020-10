Sofia Cerio – Da Pesaro a Il Collegio 2020 – VIDEO

Sofia Cerio è una delle studentesse più interessanti de Il Collegio 2020. Di fronte alla sorvegliante, spiega quali oggetti ha deciso di consegnare in tutte le lingue che conosce. La ragazza infatti parla inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Sofia Cerio sa come farsi capire. Per lei la comunicazione è tutto, come la musica. Unap assione che ha ereditato dalla madre argentina, che le ha trasmesso l’amore per il ballo.

Sofia Cerio – Chi è la 15enne de Il Collegio 2020

Sofia Cerio ha un ottimo rapporto con la madre. La vede più come una sorella che come un genitore e ama ballare al suo fianco. A scuola invece se la cava benissimo: studiare le riesce fin troppo semplice. Ecco perchè sfoggia con orgoglio la media del 9. Studia a Strasburgo ed è interprete europeo: per la madre è motivo di orgoglio sotto molti punti di vista.

Sui social la vediamo invece impegnata su più fronti. Ama farsi scattare delle foto e sorridere, oltre a divertirsi. Sofia ama anche suonare la chitarra e ballare, mostrarsi sui social durante le sue attività preferite. Forse è una delle poche alunne che potrebbe trovare l’istituto fin troppo semplice. Riuscirà a raggiungere i primi posti anche in questo contesto televisivo? Puoi rivedere su Raiplay il video di presentazione di Sofia Cerio.