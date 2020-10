Alessia Marcuzzi di nuovo positiva – Il test antigenico è negativo

Alessia Marcuzzi non potrà essere presente a Le Iene: la conduttrice aveva sperato di poter rientrare al lavoro in questi giorni, ma non sarà così. Lo ha comunicato lei stessa tramite social, rivelando di essere stata trovata positiva a un test rapido per il Covid-19.

Alessia Marcuzzi ha voluto sottolineare anche una notizia più promettente: il test antigenico a tampone è risultato negativo. Non si esclude quindi che possa davvero ritornare sul piccolo schermo entro breve.

Alessia Marcuzzi di nuovo positiva?

Alessia Marcuzzi era a un passo dall’ingresso dello studio Mediaset quando ha ricevuto un nuovo stop. Sicura di poter partecipare alla puntata de Le Iene, la presentatrice ha dovuto fare marcia indietro. In un post su Instagram ha svelato l’arcano: “Appena arrivata agli studi di Cologno, ho effettuato il test rapido tramite pungidito. L’esito era positivo”. Alessia è scesa dalle nuvole e possiamo solo immaginare quale choc abbia vissuto in quel momento. Per fortuna l’esito negativo è arrivato invece grazie al tampone.

View this post on Instagram Milano Iene 😎 A post shared by ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi) on Oct 27, 2020 at 7:58am PDT

“A questo punto per prassi aziendale ho dovuto comunque abbandonare gli studi, in attesa del molecolare”, ha aggiunto. Potremo saperne di più quindi solo fra qualche ora, quando finalmente scoprirà se potrà rientrare al lavoro oppure dovrà ritornare in isolamento. “Spero di risultare nuovamente negativa come l’ultima volta”, ha continuato, “klo so che sembra tutto molto complicato. Anche a me”. Il rammarico di Alessia Marcuzzi è anche non poter partecipare alla diretta e ritrovarsi al fianco di Nicola Savino come ogni martedì.