Infortunio Ilicic – Arrivano notizie che mettono un po’ di apprensione all’Atalanta, ma anche ai fantallenatori: durante la gara di Champions League, contro l’Ajax, Josip Ilicic è dovuto uscire anzitempo per un problema al ginocchio. Un problema che non sembra grave ma che potrebbe escluderlo contro il Crotone.

A poco più di dieci minuti dal termine, intorno al 77′, lo sloveno si accasciato per terra toccandosi il ginocchio. Subito è scattato l’allarme sulla panchina dell’Atalanta ed Ilicic è stato sostituito da Malinovskyi, uscendo comunque dal campo sulle sue gambe. Da valutare l’entità del problema, ma potrebbe trattarsi semplicemente di fatica accumulata. Ilicic era infatti reduce da 90 minuti giocati per intero contro la Sampdoria.

Gasperini ha detto più volte che ha bisogno di giocare, ma evidentemente i tanti mesi di inattività si fanno ancora sentire. Per questo è facile pensare che nel prossimo turno di campionato l’attaccante sloveno sarà soggetto ad un turno di riposo magari per dargli tempo di riprendersi e tornare in forze per l’appuntamento della prossima settimana contro il Liverpool in Champions League.